Popularny cykl książek sci-fi doczeka się ekranizacji. "Czerwony świt" wyreżyseruje twórca "Igrzysk śmierci"

Kolejna ekranizacja popularnego literackiego cyklu na horyzoncie! Jak donosi dziś portal Variety, "Czerwony świt" Pierce'a Browna niebawem zamieni się w wysokobudżetową, filmową opowieść. Prawa do ekranizacji serii nabyła niedawno wytwórnia Paramount, zatrudniając do realizacji jej pierwszej części Francisa Lawrence'a – twórcę odpowiedzialnego za filmowe "Igrzyska śmierci".
"Czerwony świt" – co wiemy? "Czerwony świt" to pierwszy tom cyklu dla młodzieży autorstwa Pierce'a Browna.
Jego akcja osadzona jest w fantastycznej wizji przyszłości, w której ludzkość zdołała skolonizować inne planety. Czerwień w tytule zapowiada konstrukcję społeczeństwa: to zostało bowiem podzielone na kasty odpowiadające kolejnym kolorom. "Czerwoni" są niewolniczą siłą roboczą pracującą w kopalniach na Marsie, natomiast "Złoci" pełnią arystokratyczną rolę przywódców. Głównym bohaterem cyklu jest Darrow z Lykos, "czerwony" górnik, który zostaje wplątany w spisek mający na celu obalenie władzy "Złotych".
Polska okładka książki Browna
Na tę chwilę seria liczy aż sześć tomów, a siódmy z nich jest obecnie opracowywany przez Browna
. To świetna informacja dla wytwórni Paramount
– jeśli pierwszy film okaże się oczekiwanym sukcesem, materiału źródłowego jest wystarczająco dużo, by mieć w kolekcji potencjalnie następną franczyzę obiecującą studiu regularne przychody.
Wybór Francisa Lawrence'a
na reżysera projektu jest dowodem wiary w cykl Pierce'a Browna
. Twórca odpowiada bowiem za trzy części filmowych "Igrzysk śmierci"
, a także dwóch niedawnych prequelów. Te wpisy w CV dowodzą sporej umiejętności w tworzeniu widowisk trafiających do młodych czytelników. W zeszłym roku stanął również za kamerą "Wielkiego marszu" Stephena Kinga
. Scenariusz "Czerwonego świtu" napisze dla niego Justin Rhodes
– autor tekstu do filmu "Terminator: Mroczne przeznaczenie
".
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" – zwiastun ostatniego filmu Lawrence'a