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Popularny cykl książek sci-fi doczeka się ekranizacji. "Czerwony świt" wyreżyseruje twórca "Igrzysk śmierci"

Variety / autor: /
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Popularny cykl książek sci-fi doczeka się ekranizacji. &quot;Czerwony świt&quot; wyreżyseruje twórca &quot;Igrzysk śmierci&quot;
źródło: Getty Images
autor: Variety
Kolejna ekranizacja popularnego literackiego cyklu na horyzoncie! Jak donosi dziś portal Variety, "Czerwony świt" Pierce'a Browna niebawem zamieni się w wysokobudżetową, filmową opowieść. Prawa do ekranizacji serii nabyła niedawno wytwórnia Paramount, zatrudniając do realizacji jej pierwszej części Francisa Lawrence'a – twórcę odpowiedzialnego za filmowe "Igrzyska śmierci".

"Czerwony świt" – co wiemy?



"Czerwony świt" to pierwszy tom cyklu dla młodzieży autorstwa Pierce'a Browna. Jego akcja osadzona jest w fantastycznej wizji przyszłości, w której ludzkość zdołała skolonizować inne planety. Czerwień w tytule zapowiada konstrukcję społeczeństwa: to zostało bowiem podzielone na kasty odpowiadające kolejnym kolorom. "Czerwoni" są niewolniczą siłą roboczą pracującą w kopalniach na Marsie, natomiast "Złoci" pełnią arystokratyczną rolę przywódców. Głównym bohaterem cyklu jest Darrow z Lykos, "czerwony" górnik, który zostaje wplątany w spisek mający na celu obalenie władzy "Złotych". 

Polska okładka książki Browna


Na tę chwilę seria liczy aż sześć tomów, a siódmy z nich jest obecnie opracowywany przez Browna. To świetna informacja dla wytwórni Paramount – jeśli pierwszy film okaże się oczekiwanym sukcesem, materiału źródłowego jest wystarczająco dużo, by mieć w kolekcji potencjalnie następną franczyzę obiecującą studiu regularne przychody. 

Wybór Francisa Lawrence'a na reżysera projektu jest dowodem wiary w cykl Pierce'a Browna. Twórca odpowiada bowiem za trzy części filmowych "Igrzysk śmierci", a także dwóch niedawnych prequelów. Te wpisy w CV dowodzą sporej umiejętności w tworzeniu widowisk trafiających do młodych czytelników. W zeszłym roku stanął również za kamerą "Wielkiego marszu" Stephena Kinga. Scenariusz "Czerwonego świtu" napisze dla niego Justin Rhodes – autor tekstu do filmu "Terminator: Mroczne przeznaczenie".

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" – zwiastun ostatniego filmu Lawrence'a


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