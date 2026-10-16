Esther McGregor i Emilio Sakraya gwiazdami "Czwartego skrzydła"

Prime Video pracuje nad serialową adaptacją powieści fantasy "Fourth Wing. Czwarte skrzydło" autorstwa Rebecki Yarros. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra główne role.
Poznajcie gwiazdy adaptacji uwielbianego romantasy
Jak podaje The Hollywood Reporter, w Violet Sorrengail i Xandena Riorsona wcielą się Esther McGregor
i Emilio Sakraya
. Prime Video odmówiło komentarza. Platforma kupiła prawa do książki Yarros
w 2023 roku.
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"Czwarte skrzydło
" ukazało się w Polsce nakładem wydawnictwa Filia. W oficjalnym opisie czytamy: Dwudziestoletnia Violet Sorrengail miała trafić do Kwadrantu Skrybów i wieść spokojne życie pośród książek i historii. A teraz głównodowodząca, znana również jako jej bezkompromisowa matka, nakazała Violet dołączyć do setek kandydatów pragnących zostać elitą Navarry – jeźdźców smoków. Kiedy jednak nie grzeszysz wzrostem, a twoje ciało jest kruche, śmierć czyha tuż za rogiem… ponieważ smoki nie wiążą się z "kruchymi" ludźmi. One ich eliminują. Smoków chętnych do wytworzenia więzi jest mniej niż kadetów, toteż większość chce zabić Violet, aby zwiększyć swoje szanse. Reszta życzy jej śmierci przez to, kim jest jej matka – na przykład Xaden Riorson, najpotężniejszy i najbardziej bezwzględny dowódca skrzydła w Kwadrancie Jeźdźców.
Skąd znamy Esther McGregor? Zobacz zwiastun filmu "Babygirl"Esther McGregor
najlepiej znana jest z ról w takich filmach jak "Babygirl
" i "W pokoju obok
" czy serialu "Byliśmy łgarzami
". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Druga szansa
" i "Clean Hands
".
Skąd znamy Emilia Sakrayę?Emilio Sakraya
najlepiej znany jest z ról zrealizowanych dla Netfliksa produkcjach: serialach "Warrior Nun
" i "Plemiona Europy
" oraz filmie akcji "60 minut
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Those About to Die
".