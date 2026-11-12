"Czy zniszczę sobie karierę?" Amanda Seyfried o kulisach "Zobaczysz wszystko"

Dokument "Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima okazał się olbrzymim sukcesem, zebrał doskonałe recenzje i wywołał niemałe dyskusje w sieci. Na temat produkcji po raz pierwszy szerzej wypowiedziała się Amanda Seyfried, której udział był przed premierą owiany tajemnicą, a teraz zaczął już być opisywany w mediach. Uwaga. Poniżej spoilery dotyczące scen z "Zobaczysz wszystko".
Seyfried o kulisach dokumentu
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Aktorka na potrzeby dokumentu w wybranych scenach ponownie wcieliła się w Elizabeth Holmes
, założycielkę upadłej firmy Theranos (wcześniej zagrała ją w serialu "Zepsuta krew
"). Seyfried
przyznała, że udział w projekcie wiązał się dla niej z dużym ryzykiem zawodowym. Opowiedziała też o napiętym spotkaniu z Billym Evansem
, mężem Holmes
. Jej opinia o nim po osobistej konfrontacji stała się jeszcze gorsza.
W rozmowie z "Rolling Stone" Seyfried
wyjaśniła, że do projektu zaprosił ją Fielder
(który zdobył kontakt do aktorki dzięki Emmie Stone
). Początkowo sądziła, że reżyser chce po prostu poznać jej doświadczenia związane z przygotowaniami do roli Holmes
w serialu. Po obejrzeniu fragmentów dokumentu zgodziła się jednak wziąć udział w przedsięwzięciu. Przekonały ją energia Fieldera
, jego zaangażowanie i fakt, że prace nad filmem utrzymywano w tajemnicy.
Aktorka przyznała, że nie konsultowała wcześniej decyzji ze swoim agentem ani prawnikiem. Dopiero po fakcie jej przedstawiciele zadbali o formalne zabezpieczenie współpracy. Seyfried nie miała też żadnego wpływu na ostateczny kształt dokumentu ani prawa do zatwierdzania materiału. Z czasem zaczęła się obawiać, że udział w filmie może zaszkodzić jej karierze.
Niepokoiła ją również możliwość uwikłania się w konflikt z Evansem
.
Szczególnie mocne emocje wzbudził w niej właśnie mąż Holmes
. Po obejrzeniu nagrań z jego udziałem Seyfried
poczuła, że musi go poznać i dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa w życiu swojej żony. Teraz stwierdza: Moja opinia o nim po spotkaniu tylko się pogorszyła. Nie lubię go. Jednym z najbardziej napiętych momentów dokumentu jest wspólna kolacja Seyfried, Fieldera i Evansa.
Mężczyzna krytykuje podczas niej aktorską kreację Seyfried
, a rozmowa przeradza się w kłótnię, w której pojawia się również temat jej wypowiedzi na temat zmarłego Charliego Kirka. Aktorka wspominała, że Evans
zachowywał się agresywnie, a jego reakcja ją zaskoczyła. Seyfried
zarzuca mu także, że nie okazuje Holmes
należnego szacunku i traktuje ją jak narzędzie. Jak tłumaczyła, chciała bronić nie tylko siebie, ale również sprostować sposób, w jaki Evans
przedstawiał sytuację. Zależało jej przy tym, by nie doprowadzić do przerwania spotkania i wyrzucenia ekipy z domu.
W dokumencie pojawia się również scena spotkania aktorki z dziećmi Holmes
. Rozmowę niespodziewanie przerywa telefon od samej Holmes
, która dzwoni z więzienia. Jak wspomina Seyfried
, twórcy nie spodziewali się, że połączenie nadejdzie właśnie w tym momencie.
"Zobaczysz wszystko" - zwiastun