Newsy "Czy zniszczę sobie karierę?" Amanda Seyfried o kulisach "Zobaczysz wszystko"
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"Czy zniszczę sobie karierę?" Amanda Seyfried o kulisach "Zobaczysz wszystko"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Czy+zniszcz%C4%99+sobie+karier%C4%99+%22+Gwiazda+%22Zobaczysz+wszystko%22+o+kulisach+projektu-169622
&quot;Czy zniszczę sobie karierę?&quot; Amanda Seyfried o kulisach &quot;Zobaczysz wszystko&quot;
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Dokument "Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima okazał się olbrzymim sukcesem, zebrał doskonałe recenzje i wywołał niemałe dyskusje w sieci. Na temat produkcji po raz pierwszy szerzej wypowiedziała się Amanda Seyfried, której udział był przed premierą owiany tajemnicą, a teraz zaczął już być opisywany w mediach.

Uwaga. Poniżej spoilery dotyczące scen z "Zobaczysz wszystko". 

Seyfried o kulisach dokumentu



seyfried-amanda.jpg Getty Images © Lexie Moreland


Aktorka na potrzeby dokumentu w wybranych scenach ponownie wcieliła się w Elizabeth Holmes, założycielkę upadłej firmy Theranos (wcześniej zagrała ją w serialu "Zepsuta krew"). Seyfried przyznała, że udział w projekcie wiązał się dla niej z dużym ryzykiem zawodowym. Opowiedziała też o napiętym spotkaniu z Billym Evansem, mężem Holmes. Jej opinia o nim po osobistej konfrontacji stała się jeszcze gorsza.

W rozmowie z "Rolling Stone" Seyfried wyjaśniła, że do projektu zaprosił ją Fielder (który zdobył kontakt do aktorki dzięki Emmie Stone). Początkowo sądziła, że reżyser chce po prostu poznać jej doświadczenia związane z przygotowaniami do roli Holmes w serialu. Po obejrzeniu fragmentów dokumentu zgodziła się jednak wziąć udział w przedsięwzięciu. Przekonały ją energia Fieldera, jego zaangażowanie i fakt, że prace nad filmem utrzymywano w tajemnicy.

Aktorka przyznała, że nie konsultowała wcześniej decyzji ze swoim agentem ani prawnikiem. Dopiero po fakcie jej przedstawiciele zadbali o formalne zabezpieczenie współpracy. Seyfried nie miała też żadnego wpływu na ostateczny kształt dokumentu ani prawa do zatwierdzania materiału. Z czasem zaczęła się obawiać, że udział w filmie może zaszkodzić jej karierze. Niepokoiła ją również możliwość uwikłania się w konflikt z Evansem.


Szczególnie mocne emocje wzbudził w niej właśnie mąż Holmes. Po obejrzeniu nagrań z jego udziałem Seyfried poczuła, że musi go poznać i dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa w życiu swojej żony. Teraz stwierdza: Moja opinia o nim po spotkaniu tylko się pogorszyła. Nie lubię go.

Jednym z najbardziej napiętych momentów dokumentu jest wspólna kolacja Seyfried, Fieldera i Evansa. Mężczyzna krytykuje podczas niej aktorską kreację Seyfried, a rozmowa przeradza się w kłótnię, w której pojawia się również temat jej wypowiedzi na temat zmarłego Charliego Kirka. Aktorka wspominała, że Evans zachowywał się agresywnie, a jego reakcja ją zaskoczyła. Seyfried zarzuca mu także, że nie okazuje Holmes należnego szacunku i traktuje ją jak narzędzie. Jak tłumaczyła, chciała bronić nie tylko siebie, ale również sprostować sposób, w jaki Evans przedstawiał sytuację. Zależało jej przy tym, by nie doprowadzić do przerwania spotkania i wyrzucenia ekipy z domu.

W dokumencie pojawia się również scena spotkania aktorki z dziećmi Holmes. Rozmowę niespodziewanie przerywa telefon od samej Holmes, która dzwoni z więzienia. Jak wspomina Seyfried, twórcy nie spodziewali się, że połączenie nadejdzie właśnie w tym momencie.

"Zobaczysz wszystko" - zwiastun



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