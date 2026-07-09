Newsy Seriale "Dżentelmeni" powracają. Jest data premiery i zwiastun 2. sezonu
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"Dżentelmeni" powracają. Jest data premiery i zwiastun 2. sezonu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22D%C5%BCentelmeni%22%3A+Netflix+pokaza%C5%82+teaser+i+og%C5%82osi%C5%82+dat%C4%99+premiery+2.+sezonu+serialu+Guya+Ritchiego-167503
&quot;Dżentelmeni&quot; powracają. Jest data premiery i zwiastun 2. sezonu
Świetne wieści dla fanów serialu "Dżentelmeni". Netflix ogłosił oficjalną datę premiery 2. sezonu i pokazał teaser nadchodzących odcinków. Od razu ujawnijmy, że te zadebiutują w serwisie 3 września.

W 2. sezonie Eddie Horniman (Theo James) i Susie Glass (Kaya Scodelario) będą kontynuować współpracę w ramach przestępczego imperium Bobby'ego Glassa (Ray Winstone), jednak sytuacja zacznie się komplikować.

Oficjalny opis fabuły zdradza: Minął rok, odkąd Eddie i Susie połączyli siły, aby wspólnie pracować w zagranicznym imperium przestępczym Bobby'ego. Gdy próbują rozszerzyć swoje przedsiębiorstwo, decyzje Bobby'ego wydają się coraz bardziej nierozważne. Eddie i Susie będą musieli zdecydować, czy podjąć działania, czy zaryzykować utratę wszystkiego, ale nieokiełznana ambicja nigdy nie kończy się dobrze.


W obsadzie 2. sezonu powracają wspomniani Theo James, Kaya Scodelario i Ray Winstone, a także Joely Richardson oraz Vinnie Jones. Dołączą do nich nowi aktorzy, wśród których znaleźli się m.in. Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli, Michele Morrone, Sergio Castellitto, Amra Mallassi, Tyler Conti, bokser Chris Eubank Jr oraz prezenterka Maya Jama.

Za serial ponownie odpowiada Guy Ritchie, który stworzył produkcję na podstawie własnego filmu z 2019 roku. Ritchie jest jednym ze scenarzystów i producentów wykonawczych, a także wyreżyseruje część nowych odcinków. 

Pierwszy sezon serial okazał się dużym sukcesem Netfliksa po premierze w marcu 2024 roku. 10 tygodni utrzymywał się w globalnym zestawieniu najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji platformy.

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