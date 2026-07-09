"Dżentelmeni" powracają. Jest data premiery i zwiastun 2. sezonu

Świetne wieści dla fanów serialu "Dżentelmeni". Netflix ogłosił oficjalną datę premiery 2. sezonu i pokazał teaser nadchodzących odcinków. Od razu ujawnijmy, że te zadebiutują w serwisie 3 września.
W 2. sezonie Eddie Horniman (Theo James
) i Susie Glass (Kaya Scodelario
) będą kontynuować współpracę w ramach przestępczego imperium Bobby'ego Glassa (Ray Winstone), jednak sytuacja zacznie się komplikować.
Oficjalny opis fabuły zdradza: Minął rok, odkąd Eddie i Susie połączyli siły, aby wspólnie pracować w zagranicznym imperium przestępczym Bobby'ego. Gdy próbują rozszerzyć swoje przedsiębiorstwo, decyzje Bobby'ego wydają się coraz bardziej nierozważne. Eddie i Susie będą musieli zdecydować, czy podjąć działania, czy zaryzykować utratę wszystkiego, ale nieokiełznana ambicja nigdy nie kończy się dobrze.
W obsadzie 2. sezonu powracają wspomniani Theo James
, Kaya Scodelario
i Ray Winstone
, a także Joely Richardson
oraz Vinnie Jones
. Dołączą do nich nowi aktorzy, wśród których znaleźli się m.in. Hugh Bonneville
, Benjamin Clementine
, Benedetta Porcaroli
, Michele Morrone
, Sergio Castellitto
, Amra Mallassi
, Tyler Conti
, bokser Chris Eubank Jr oraz prezenterka Maya Jama
.
Za serial ponownie odpowiada Guy Ritchie
, który stworzył produkcję na podstawie własnego filmu z 2019 roku
. Ritchie
jest jednym ze scenarzystów i producentów wykonawczych, a także wyreżyseruje część nowych odcinków.
Pierwszy sezon serial okazał się dużym sukcesem Netfliksa po premierze w marcu 2024 roku. 10 tygodni utrzymywał się w globalnym zestawieniu najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji platformy.