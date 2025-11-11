"DC Crime": Kolega Supermana przedstawi nam złoczyńców z kart komiksów DC

Jimmy Olsen, czyli sympatyczny kolega Clarka Kenta z redakcji "Daily Planet", dostał właśnie swój serial. Przybliży nam w nim sylwetki złoczyńców znanych z kart komiksów DC.
Co wiemy o "DC Crime"?
"DC Crime
" będzie serialem utrzymanym w konwencji programu true crime. W pierwszym sezonie jego gospodarz Jimmy Olsen
(Skyler Gisondo
) przybliży nam sylwetkę Gorilla Grodda. Postać ta, stworzona przez Johna Broome'a
i Carmine'a Infantino
, po raz pierwszy pojawiła się na karatach 106 numeru komiksu "The Flash", który został wydany w maju 1959 roku. Po ekspozycji na promieniowanie z tajemniczego meteorytu bohater zyskał nie tylko ponadprzeciętną inteligencję i siłę, ale także szereg innych niezwykłych umiejętności psionicznych. Może m.in. przenosić swoją świadomość do ciał innych istot i kontrolować je za pomocą siły umysłu, a potężne zdolności telekinetyczne pozwalają mu m.in. na transmutację materii i mentalne podnoszenie obiektów ważących nawet tysiące ton.
Obowiązki showrunnerów przypadły Tony'emu Yacendzie
i Danowi Perraultowi
. Jako producent wykonawczy wspierać ich będą m.in. James Gunn
i Peter Safran
. HBO Max i DC Studios na razie odmówiły komentarza.
Skąd znamy Skylera Gisondo?Skyler Gisondo
najlepiej znany jest z roli "Supermanie
", w którym wcielił się w Jimmy'ego Olsena
– kolegę z redakcji Clarka Kenta
i Lois Lane
. W CV aktora znajdziemy też takie filmy jak "Niesamowity Spider-Man
" i "Niesamowity Spider-Man 2
", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca
", "W nowym zwierciadle: Wakacje
", "Szkoła melanżu
", "Licorice Pizza
" oraz seriale "Santa Clarita Diet
" i "Prawi Gemstonowie
". Aktualnie jego filmografię zamyka animacja dla dorosłych "Nawiedzony biznes
", która trafiła na Netflix we wrześniu tego roku. Wkrótce zobaczymy go w komedii "Focker-in-Law
".
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
":
Zobacz zwiastun "Supermana"
"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Skyler Gisondo
spotkał się na planie m.in. z Davidem Corenswetem
, Rachel Brosnahan
, Nicholasem Houltem
i Sarą Sampaio
. Przypominamy zwiastun: