"DC Crime": Kolega Supermana przedstawi nam złoczyńców z kart komiksów DC

Jimmy Olsen, czyli sympatyczny kolega Clarka Kenta z redakcji "Daily Planet", dostał właśnie swój serial. Przybliży nam w nim sylwetki złoczyńców znanych z kart komiksów DC.

Co wiemy o "DC Crime"?


"DC Crime" będzie serialem utrzymanym w konwencji programu true crime. W pierwszym sezonie jego gospodarz Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) przybliży nam sylwetkę Gorilla Grodda. Postać ta, stworzona przez Johna Broome'a i Carmine'a Infantino, po raz pierwszy pojawiła się na karatach 106 numeru komiksu "The Flash", który został wydany w maju 1959 roku. Po ekspozycji na promieniowanie z tajemniczego meteorytu bohater zyskał nie tylko ponadprzeciętną inteligencję i siłę, ale także szereg innych niezwykłych umiejętności psionicznych. Może m.in. przenosić swoją świadomość do ciał innych istot i kontrolować je za pomocą siły umysłu, a potężne zdolności telekinetyczne pozwalają mu m.in. na transmutację materii i mentalne podnoszenie obiektów ważących nawet tysiące ton.


Obowiązki showrunnerów przypadły Tony'emu Yacendzie i Danowi Perraultowi. Jako producent wykonawczy wspierać ich będą m.in. James Gunn i Peter Safran. HBO Max i DC Studios na razie odmówiły komentarza.

Skąd znamy Skylera Gisondo?


Skyler Gisondo najlepiej znany jest z roli "Supermanie", w którym wcielił się w Jimmy'ego Olsena – kolegę z redakcji Clarka Kenta i Lois Lane. W CV aktora znajdziemy też takie filmy jak "Niesamowity Spider-Man" i "Niesamowity Spider-Man 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca", "W nowym zwierciadle: Wakacje", "Szkoła melanżu", "Licorice Pizza" oraz seriale "Santa Clarita Diet" i "Prawi Gemstonowie". Aktualnie jego filmografię zamyka animacja dla dorosłych "Nawiedzony biznes", która trafiła na Netflix we wrześniu tego roku. Wkrótce zobaczymy go w komedii "Focker-in-Law".

