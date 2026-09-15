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No to jazda! "Dalej jazda 3" w drodze na ekrany

Instagram / autor: /
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No to jazda! &quot;Dalej jazda 3&quot; w drodze na ekrany
źródło: materialy promocyjne
Stęskniliście się za rodziną Gugulaków? Jeden z kluczowych twórców komedii "Dalej jazda" ujawnił, że trwają przygotowania do pracy nad trzecią częścią serii.

"Dalej jazda 3" w drodze


Informacją o pracach nad trzecią odsłoną sagi rodziny Gugulaków podzielił się Mariusz Kuczewski (na zdjęciu niżej)– scenarzysta i reżyser dwóch poprzednich części. W poście na Instagramie udostępnił zdjęcie tytułowej strony draftu, nad którym pracuje wspólnie z Marcinem Baczyńskim – swoim stałym współpracownikiem. Razem stworzyli też scenariusze filmów z cyklu "Listy do M.", "Całego szczęścia" (reż. Tomasz Konecki), "Dawida i Elfów" (reż. Michał Rogalski), a ostatnio "Znachora" (reż. Michał Gazda) i rzecz jasna "Dalej jazda 2".

Mariusz Kuczewski na premierze filmu "Dalej jazda 2"

Szczegóły fabuły ani plany dotyczące początku zdjęć nie są znane. Na razie nie potwierdzono też, kto z obsady powróci do swoich ról. Post skomentował m.in. Mateusz Banasiuk, który w pierwszej części pojawił się w epizodycznej roli policjanta. Magdalena Kuczewska, producentka i żona Mariusza Kuczewskiego, odpisała mu, że jego bohater powraca. Mam nadzieję, że przyjmiesz ten mundur – napisała.

Oryginalny post, w którym Kuczewski napisał po prostu "No to jedziemy!!!", możecie zobaczyć poniżej:



Zobacz zwiastun filmu "Dalej jazda 2"


Komedia "Dalej jazda 2" trafiła na ekrany w lutym tego roku. Do swoich ról powrócili m.in. Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania (jako Elżbieta i Józef, nestorzy rodu Gugulaków), Mariusz Drężek i Anita Sokołowska (jako Andrzej i Barbara Gugulakowie) oraz Julia Wieniawa i Bartłomiej Firlet (jako Justyna Gugulak i jej chłopak Sebastian Czapka). Przypominamy zwiastun: 


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