No to jazda! "Dalej jazda 3" w drodze na ekrany

Stęskniliście się za rodziną Gugulaków? Jeden z kluczowych twórców komedii "Dalej jazda" ujawnił, że trwają przygotowania do pracy nad trzecią częścią serii.
"Dalej jazda 3" w drodze
Informacją o pracach nad trzecią odsłoną sagi rodziny Gugulaków podzielił się Mariusz Kuczewski
(na zdjęciu niżej)– scenarzysta i reżyser dwóch poprzednich części. W poście na Instagramie udostępnił zdjęcie tytułowej strony draftu, nad którym pracuje wspólnie z Marcinem Baczyńskim
– swoim stałym współpracownikiem. Razem stworzyli też scenariusze filmów z cyklu "Listy do M.
", "Całego szczęścia
" (reż. Tomasz Konecki
), "Dawida i Elfów
" (reż. Michał Rogalski
), a ostatnio "Znachora
" (reż. Michał Gazda
) i rzecz jasna "Dalej jazda 2
".
Mariusz Kuczewski na premierze filmu "Dalej jazda 2"
Szczegóły fabuły ani plany dotyczące początku zdjęć nie są znane. Na razie nie potwierdzono też, kto z obsady powróci do swoich ról. Post skomentował m.in. Mateusz Banasiuk
, który w pierwszej części pojawił się w epizodycznej roli policjanta. Magdalena Kuczewska
, producentka i żona Mariusza Kuczewskiego
, odpisała mu, że jego bohater powraca. Mam nadzieję, że przyjmiesz ten mundur
– napisała.
Oryginalny post, w którym Kuczewski
napisał po prostu "No to jedziemy!!!", możecie zobaczyć poniżej:
Zobacz zwiastun filmu "Dalej jazda 2"
Komedia "Dalej jazda 2
" trafiła na ekrany w lutym tego roku. Do swoich ról powrócili m.in. Małgorzata Rożniatowska
i Marian Opania
(jako Elżbieta i Józef, nestorzy rodu Gugulaków), Mariusz Drężek
i Anita Sokołowska
(jako Andrzej i Barbara Gugulakowie) oraz Julia Wieniawa
i Bartłomiej Firlet
(jako Justyna Gugulak i jej chłopak Sebastian Czapka). Przypominamy zwiastun: