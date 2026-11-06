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Nadjeżdża Cliff Booth! Zobacz nowy zwiastun

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https://www.filmweb.pl/news/%22Dalsze+perypetie+Cliffa+Bootha%22%3A+Netflix+prezentuje+nowy+zwiastun+filmu+Finchera+i+Tarantino-169551
Nadjeżdża Cliff Booth! Zobacz nowy zwiastun
źródło: materialy promocyjne
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych spin-offów ostatnich lat. Odpowiedzialny za produkcję Netflix zaprezentował właśnie nowy zwiastun filmu, w którym Brad Pitt wraca do jednej ze swoich najlepszych ról. 

Nowy zwiastun "Dalszych perypetii Cliffa Bootha"


"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" zadebiutują na Netfliksie 23 grudnia. Wcześniej jednak film trafi do dystrybucji kinowej: już od 25 listopada będzie można oglądać go w kinach IMAX. Zobaczcie nowy zwiastun:



Morderstwo, szantaż, kradzież, wymuszenie – po prostu kolejne lato w Hollywood. Jest rok 1977, osiem lat po tym, jak Cliff Booth (Brad Pitt) zetknął się z rodziną Mansona w alternatywnej wersji historii 1969 roku przedstawionej przez Quentina Tarantino w filmie "Pewnego razu… w Hollywood". W "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha", filmie wyreżyserowanym przez Davida Finchera na podstawie nowego scenariusza Tarantino, bajka dobiegła końca. Los Angeles nie potrzebuje już pogromcy hipisów i kaskadera tak jak to kiedyś bywało. Ale Hollywood zawsze będzie miało problemy – problemy, które może rozwiązać tylko ktoś o wyjątkowych, nie zawsze zgodnych z prawem umiejętnościach Cliffa. Kiedy nie zarabia na życie jako barman lub kinooperator, Cliff Booth jest człowiekiem od zadań specjalnych – rozwiązuje problemy hollywoodzkich gwiazd i ludzi z ich otoczenia, zarówno tych wielkich, jak i czasami tych o nieco mniej kryształowej reputacji.

Fot. Netflix

Jego ciekawość wzbudza telefon od agentki talentów Karen Crosby (Elizabeth Debicki), która kontaktuje się z nim w imieniu swojego klienta, telewizyjnego megagwiazdora Charliego Petersa (Scott Caan) – aktora znanego z wykonywania własnych scen kaskaderskich. Cliff jest jeszcze bardziej zaintrygowany, gdy poznaje inne osoby z otoczenia Charliego – od jego przenikliwej żony Toni (Carla Gugino) po mistrza futbolu amerykańskiego, który został gwiazdą filmową, Rodericka "Hot Roda" Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II). Spotykamy również braci Verdusco (Matt Groove i JB Tadena) – tajemniczych gangsterów, którzy sieją chaos w całym mieście. To, co kiedyś było bajką, teraz stało się historią kryminalną – mieszanką przemocy, ambicji i pożądania, która mogła wydarzyć się tylko w Los Angeles.

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