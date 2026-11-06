Nadjeżdża Cliff Booth! Zobacz nowy zwiastun

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych spin-offów ostatnich lat. Odpowiedzialny za produkcję Netflix zaprezentował właśnie nowy zwiastun filmu, w którym Brad Pitt wraca do jednej ze swoich najlepszych ról.
Nowy zwiastun "Dalszych perypetii Cliffa Bootha"
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" zadebiutują na Netfliksie 23 grudnia. Wcześniej jednak film trafi do dystrybucji kinowej: już od 25 listopada będzie można oglądać go w kinach IMAX. Zobaczcie nowy zwiastun:
Morderstwo, szantaż, kradzież, wymuszenie – po prostu kolejne lato w Hollywood. Jest rok 1977, osiem lat po tym, jak Cliff Booth
(Brad Pitt)
zetknął się z rodziną Mansona w alternatywnej wersji historii 1969 roku przedstawionej przez Quentina Tarantino
w filmie "Pewnego razu… w Hollywood
". W "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha
", filmie wyreżyserowanym przez Davida Finchera
na podstawie nowego scenariusza Tarantino
, bajka dobiegła końca. Los Angeles nie potrzebuje już pogromcy hipisów i kaskadera tak jak to kiedyś bywało. Ale Hollywood zawsze będzie miało problemy – problemy, które może rozwiązać tylko ktoś o wyjątkowych, nie zawsze zgodnych z prawem umiejętnościach Cliffa
. Kiedy nie zarabia na życie jako barman lub kinooperator, Cliff Booth
jest człowiekiem od zadań specjalnych – rozwiązuje problemy hollywoodzkich gwiazd i ludzi z ich otoczenia, zarówno tych wielkich, jak i czasami tych o nieco mniej kryształowej reputacji.
Fot. Netflix
Jego ciekawość wzbudza telefon od agentki talentów Karen Crosby (Elizabeth Debicki
), która kontaktuje się z nim w imieniu swojego klienta, telewizyjnego megagwiazdora Charliego Petersa (Scott Caan
) – aktora znanego z wykonywania własnych scen kaskaderskich. Cliff
jest jeszcze bardziej zaintrygowany, gdy poznaje inne osoby z otoczenia Charliego – od jego przenikliwej żony Toni (Carla Gugino
) po mistrza futbolu amerykańskiego, który został gwiazdą filmową, Rodericka "Hot Roda" Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II
). Spotykamy również braci Verdusco (Matt Groove i JB Tadena
) – tajemniczych gangsterów, którzy sieją chaos w całym mieście. To, co kiedyś było bajką, teraz stało się historią kryminalną – mieszanką przemocy, ambicji i pożądania, która mogła wydarzyć się tylko w Los Angeles.