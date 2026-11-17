Co mówią pierwsi widzowie filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"?

THE FURTHER MIS-ADVENTURES OF CLIFF BOOTH is my favorite movie of the year and it’s not even close. Hilarious, exciting, romantic, you’ll never guess what happens next and probably not believe it then anyway. Couldn’t love it more if I tried. https://t.co/wcJmcnOJkU — Germain Lussier (@GermainLussier) November 17, 2026

Loved The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Huge surprise that QT + Fincher+ Brad Pitt would make something awesome.



I love a good hangout movie and this delivered everything I wanted and more. Absolutely see this in a movie theater!



So many things I want to talk about but don't want to spoil anything. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 17, 2026

David Fincher’s “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” is a wild, hilarious hangout movie. Brad Pitt slides back into his beloved Oscar-winning role and gives his best performance since “Once Upon a Time in...Hollywood.” Elizabeth Debicki brings an intoxicating sensuality, and Scott Caan and Peter Weller are such a treat that they could have had triple the screen time. The cinematography is gorgeous. If the 2019 film was a love letter to L.A., this one is a full-on sonnet.



It’s also a nice reminder that not every director needs to write their own films, and not every writer needs to direct them. Fincher and Tarantino haven’t been this much fun in years.



#CliffBooth #netflixfilm #Oscars — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) November 17, 2026

THE FURTHER MISADVENTURES OF #CLIFFBOOTH is a pure riot. David Fincher’s play at a nostalgic bygone era Quentin Tarantino loves works like gangbusters. Takes time to form, but plays like a LA film noir hangout picture. Pitt & Debicki are electric together. Peter Weller, MVP. https://t.co/njhxWdSm0f — Courtney Howard (@Lulamaybelle) November 17, 2026

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zwiastun