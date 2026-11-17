W poniedziałek w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Tuż po pokazie w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze reakcje na produkcję, której reżyserem jest David Fincher, scenarzystą Quentin Tarantino, a gwiazdą – Brad Pitt. Pierwsi widzowie są zachwyceni.
Co mówią pierwsi widzowie filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"? "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to mój ulubiony film roku, a potem długo, długo nic. Zabawny, ekscytujący, romantyczny, nie sposób zgadnąć, co się zaraz wydarzy, a potem i tak trudno w to uwierzyć. Nie mógłby mi się bardziej podobać
, napisał Germain Lussier z portali Gizmodo i io9. Pokochałem "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Wielkie zaskoczenie, że QT + Fincher + Brad Pitt zrobili coś świetnego. Uwielbiam dobry film kumpelski, a ten dostarczył wszystkiego, czego chciałem – i więcej. Koniecznie zobaczcie to w kinie! Chciałbym porozmawiać o wielu rzeczach, ale nie chcę nic zdradzać
, dodał Steven Weintraub z portalu Collider. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" Davida Finchera to dziki, zabawny film kumpelski. Brad Pitt wraca do ukochanej oscarowej roli i daje najlepszy występ od czasu "Pewnego razu w... Hollywood". Elizabeth Debicki wnosi odurzającą zmysłowość, a Scott Caan i Peter Weller to taka gratka, że mogliby mieć trzy razy tyle czasu ekranowego. Zdjęcia są przepiękne. Jeśli film z 2019 roku był listem miłosnym do Los Angeles, ten jest pełnoprawnym sonetem. To również dowód, że nie każdy reżyser musi pisać swoje filmy i nie każdy scenarzysta musi je reżyserować. Fincher i Tarantino nie dali nam tyle frajdy od lat
, skomentował z kolei Clayton Davis z "Variety". "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to ubaw po pachy. David Fincher bawi się z nostalgiczną minioną erą, którą uwielbia Quentin Tarantino i działa to jak złoto. Rozpęd zajmuje chwilę, ale ogląda się to jak kumpelski film noir o LA. Pitt i Debicki są razem elektryczni. Najważniejszy zawodnik to Peter Weller
, dorzuca swoje trzy grosze Courtney Howard z "Variety".
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zwiastun
Morderstwo, szantaż, kradzież, wymuszenie – po prostu kolejne lato w Hollywood. Jest rok 1977, osiem lat po tym, jak Cliff Booth
(Brad Pitt)
zetknął się z rodziną Mansona w alternatywnej wersji historii 1969 roku przedstawionej przez Quentina Tarantino
w filmie "Pewnego razu… w Hollywood
". W "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha
", filmie wyreżyserowanym przez Davida Finchera
na podstawie nowego scenariusza Tarantino
, bajka dobiegła końca. Los Angeles nie potrzebuje już pogromcy hipisów i kaskadera tak jak to kiedyś bywało. Ale Hollywood zawsze będzie miało problemy – problemy, które może rozwiązać tylko ktoś o wyjątkowych, nie zawsze zgodnych z prawem umiejętnościach Cliffa
. Kiedy nie zarabia na życie jako barman lub kinooperator, Cliff Booth
jest człowiekiem od zadań specjalnych – rozwiązuje problemy hollywoodzkich gwiazd i ludzi z ich otoczenia, zarówno tych wielkich, jak i czasami tych o nieco mniej kryształowej reputacji.
Jego ciekawość wzbudza telefon od agentki talentów Karen Crosby (Elizabeth Debicki
), która kontaktuje się z nim w imieniu swojego klienta, telewizyjnego megagwiazdora Charliego Petersa (Scott Caan
) – aktora znanego z wykonywania własnych scen kaskaderskich. Cliff
jest jeszcze bardziej zaintrygowany, gdy poznaje inne osoby z otoczenia Charliego – od jego przenikliwej żony Toni (Carla Gugino
) po mistrza futbolu amerykańskiego, który został gwiazdą filmową, Rodericka "Hot Roda" Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II
). Spotykamy również braci Verdusco (Matt Groove i JB Tadena
) – tajemniczych gangsterów, którzy sieją chaos w całym mieście. To, co kiedyś było bajką, teraz stało się historią kryminalną – mieszanką przemocy, ambicji i pożądania, która mogła wydarzyć się tylko w Los Angeles.