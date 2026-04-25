"Daredevil": Odrodzenie": Odmieniony Vincent D'Onofrio jako Kingpin na planie 3. sezonu

W sieci zadebiutowały zdjęcia z nowojorskiego planu trzeciego sezonu serialu Disney+ "Daredevil: Odrodzenie". Możemy na nich zobaczyć odmienionego Vincenta D'Onofrio wcielającego się w Wilsona Fiska alias Kingpina.
"Daredevil: Odrodzenie" - Wilson Fisk w 3. sezonie
Biorąc pod uwagę, że finał 2. sezonu "Odrodzenia
" zostanie wyemitowany dopiero 6 maja, powyższe fotosy stanowią spoilery. Wygląda na to, że boss kryminalnego półświatka nie tylko przeżyje, ale także nie skończy w więzieniu.
Przypomnijmy, iż w 3. sezonie prócz odtwórcy tytułowej roli Charliego Coksa
zobaczymy także powracającą na ekran superbohaterską drużynę Defenders: Jessicę Jones (Krysten Ritter
), Luke'a Cage'a (Mike Colter
) i Iron Fista (Finn Jones
).
W 2. sezonie Fisk (Vincent D'Onofrio
) twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem jako burmistrz i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell’s Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom. W tych staraniach wspiera go stara znajoma Jessica Jones.