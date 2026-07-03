"Daredevil: Odrodzenie": Elektra wraca. Zobaczcie zdjęcia z planu

Trzeci sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" będzie dla Matta Murdocka ciągiem spotkań ze starymi znajomymi. Wśród powracających postaci znajdzie się grana przez Elodie Yung Elektra. Zobaczcie, jak prezentuje się na zdjęciach zza kulis.
W trzecim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie" nie zabraknie Elodie Yung
Prezentowaliśmy już wcześniej zdjęcia nowego kostiumu Daredevila
(Charlie Cox
), teraz możemy zobaczyć, jak prezentuje się obok niego nowy kostium Elektry
(Elodie Yung
). Zwróćcie uwagę, że ich stroje mają odwrotne schematy kolorystyczne.
Na planie pojawił się też Vincent D'Onofrio
jako Kingpin
. Chociaż w finał drugiego sezonu zapowiadał, że czarny charakter postawi na incognito, pokazując się w płaszczu i z brodą, teraz wraca do swojego charakterystycznego stylu.
Trzeci sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"
został potwierdzony w we wrześniu zeszłego roku. Zdjęcia ruszyły marcu 2026, a premiery możemy spodziewać się w marcu przyszłego roku
. Na ekranie, oprócz odtwórcy tytułowej roli Charliego Coksa
, zobaczymy także powracającą na ekran superbohaterską drużynę Defenders: Jessicę Jones (Krysten Ritter
), Luke'a Cage'a (Mike Colter
) i Iron Fista (Finn Jones
).
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun sezonu drugiego
Dwa pierwsze sezony serialu "Daredevil: Odrodzenie
" opowiadały o nasilającej się walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) i Wilsona Fiska
(Vincent D'Onofrio
) o Nowy Jork.