Jessica Jones powraca w zwiastunie 2. sezonu "Daredevil: Odrodzenie"

Disney+ zaprezentował teaserowy zwiastun 2. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie". Nowe odcinki przygód zamaskowanego mściciela z Hell's Kitchen zadebiutują w serwisie streamingowym 24 marca. Pojawi się w nich stara znajoma tytułowego bohatera - Jessica Jones grana przez Krysten Ritter.
"Daredevil: Odrodzenie" - zwiastun 2. sezonu
"Daredevil: Odrodzenie" - o serialu
Drugi sezon ma rozgrywać się krótko po wydarzeniach, które zobaczyliśmy w pierwszym: Nowy Jork wciąż pozostaje objęty stanem wyjątkowym. Brad Winderbaum, szef Marvel Television, zapowiada, że serial zgłębi "mroczne tematy" i czeka nas "sporo mrocznych momentów i tragicznych wydarzeń".
Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again
" to opowieść o walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.
W obsadzie są również Margarita Levieva
, Deborah Ann Woll
, Elden Henson
, Zabryna Guevara
, Nikki James
, Genneya Walton
, Arty Froushan
, Clark Johnson
, Michael Gandolfini
, Ayelet Zurer
i Jon Bernthal
. Showrunnerem jest Dario Scardapane
.