Jessica Jones powraca w zwiastunie 2. sezonu "Daredevil: Odrodzenie"

Disney+ zaprezentował teaserowy zwiastun 2. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie". Nowe odcinki przygód zamaskowanego mściciela z Hell's Kitchen zadebiutują w serwisie streamingowym 24 marca. Pojawi się w nich stara znajoma tytułowego bohatera - Jessica Jones grana przez Krysten Ritter.

Drugi sezon ma rozgrywać się krótko po wydarzeniach, które zobaczyliśmy w pierwszym: Nowy Jork wciąż pozostaje objęty stanem wyjątkowym. Brad Winderbaum, szef Marvel Television, zapowiada, że serial zgłębi "mroczne tematy" i czeka nas "sporo mrocznych momentów i tragicznych wydarzeń". 

Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again" to opowieść o walce Matta Murdocka (Charlie Cox) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym. 


W obsadzie są również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer i Jon Bernthal. Showrunnerem jest Dario Scardapane.  





