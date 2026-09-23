Newsy Seriale "Darkwing Duck" ("Agent Kuper") powraca. Bohater przemówi głosem Marka Hamilla
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"Darkwing Duck" ("Agent Kuper") powraca. Bohater przemówi głosem Marka Hamilla

Collider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Darkwing+Duck%22+%28%22Agent+Kuper%22%29+powraca.+Mark+Hamill+nowym+g%C5%82osem+kultowego+bohatera-168722
&quot;Darkwing Duck&quot; (&quot;Agent Kuper&quot;) powraca. Bohater przemówi głosem Marka Hamilla
Pamiętacie serial "Darkwing Duck", znany u nas jako "Dzielny Agent Kaczor" lub "Agent Kuper"? Jeśli macie do niego sentyment, mamy dobre wieści - Disney+ dał zielone światło jego nowej wersji, a do obsady dołączył m.in. Mark Hamill. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?

Darkwing Duck wraca po latach



Przypomnijmy, że "Dzielny Agent Kaczor" zadebiutował w 1991 roku i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych animowanych bohaterów Disneya z lat 90. Tytułowy bohater nazywa się Drake Mallard i za dnia jest zwyczajnym mieszkańcem miasta St. Canard, a nocą zakłada maskę i rusza do walki z przestępczością. Nie posiada żadnych nadnaturalnych mocy - korzysta przede wszystkim ze sprytu, gadżetów i zaawansowanych technologicznie pojazdów. W walce pomagają mu między innymi wierny pomocnik Śmigacz McKwak oraz jego młoda podopieczna Gosalyn.



Nowa wersja będzie sequelem oryginalnego serialu i zignoruje pojawienie się tytułowego bohatera w reboocie "Kaczych opowieści". Tym razem Mallard, któremu głosu użyczy Hamill, trafia do alternatywnej rzeczywistości, w której nigdy nie został superbohaterem. Z pomocą zbuntowanej nastolatki Duckie (Lilimar) odnajduje drogę powrotną do dawnego życia i swoich przyjaciół. Ponownie spotka Śmigacza, którego zagra Seth Rogen, Gosalyn (Lizzy Caplan) oraz swoją mistyczną ukochaną Morganę. Na drodze Darkwinga ponownie staną także jego dawni przeciwnicy, między innymi Megavolt i Negaduck.

Hamill ma spore doświadczenie w podkładaniu głosu animowanym złoczyńcom i ekscentrycznym postaciom. Najbardziej znaną z nich pozostaje Joker z "Batman: The Animated Series", którego po raz pierwszy zagrał w 1992 roku. Aktor użyczał też głosu m.in. Hobgoblinowi w "Spider-Manie" oraz Ozaiowi w "Awatarze: Legendzie Aanga".

Nowy "Darkwing Duck" jest produkowany przez Setha Rogena i jego Point Grey Productions. Tad Stones, twórca oryginalnego serialu, pełni funkcję konsultanta. W obsadzie głosowej znaleźli się również Dan Stevens, Tiffany Shepis, Kathryn Newton, Teo Briones, Tyler Dean Flores, Katie Rich oraz Nat Faxon. Disney+ nie ogłosił jeszcze daty premiery.

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