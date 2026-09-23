"Darkwing Duck" ("Agent Kuper") powraca. Bohater przemówi głosem Marka Hamilla

Pamiętacie serial "Darkwing Duck", znany u nas jako "Dzielny Agent Kaczor" lub "Agent Kuper"? Jeśli macie do niego sentyment, mamy dobre wieści - Disney+ dał zielone światło jego nowej wersji, a do obsady dołączył m.in. Mark Hamill. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?
Darkwing Duck wraca po latach
Przypomnijmy, że "Dzielny Agent Kaczor
" zadebiutował w 1991 roku i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych animowanych bohaterów Disneya z lat 90. Tytułowy bohater nazywa się Drake Mallard i za dnia jest zwyczajnym mieszkańcem miasta St. Canard, a nocą zakłada maskę i rusza do walki z przestępczością. Nie posiada żadnych nadnaturalnych mocy - korzysta przede wszystkim ze sprytu, gadżetów i zaawansowanych technologicznie pojazdów. W walce pomagają mu między innymi wierny pomocnik Śmigacz McKwak oraz jego młoda podopieczna Gosalyn.
Nowa wersja będzie sequelem oryginalnego serialu i zignoruje pojawienie się tytułowego bohatera w reboocie "Kaczych opowieści"
. Tym razem Mallard, któremu głosu użyczy Hamill
, trafia do alternatywnej rzeczywistości, w której nigdy nie został superbohaterem. Z pomocą zbuntowanej nastolatki Duckie (Lilimar
) odnajduje drogę powrotną do dawnego życia i swoich przyjaciół. Ponownie spotka Śmigacza, którego zagra Seth Rogen
, Gosalyn (Lizzy Caplan
) oraz swoją mistyczną ukochaną Morganę. Na drodze Darkwinga ponownie staną także jego dawni przeciwnicy, między innymi Megavolt i Negaduck. Hamill
ma spore doświadczenie w podkładaniu głosu animowanym złoczyńcom i ekscentrycznym postaciom. Najbardziej znaną z nich pozostaje Joker z "Batman: The Animated Series
", którego po raz pierwszy zagrał w 1992 roku. Aktor użyczał też głosu m.in. Hobgoblinowi w "Spider-Manie
" oraz Ozaiowi w "Awatarze: Legendzie Aanga
".
Nowy "Darkwing Duck
" jest produkowany przez Setha Rogena
i jego Point Grey Productions. Tad Stones
, twórca oryginalnego serialu, pełni funkcję konsultanta. W obsadzie głosowej znaleźli się również Dan Stevens
, Tiffany Shepis
, Kathryn Newton
, Teo Briones
, Tyler Dean Flores
, Katie Rich
oraz Nat Faxon
. Disney+ nie ogłosił jeszcze daty premiery.