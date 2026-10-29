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Renée Zelweger odwiedzi "Darlington"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Darlington%22%3A+Ren%C3%A9e+Zellweger%2C+Dominic+Sessa+i+Peter+Dinklage+w+komediodramacie+tw%C3%B3rcy+%22Hitchcocka%22-169385
Renée Zelweger odwiedzi &quot;Darlington&quot;
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Renée Zellweger, Dominic Sessa i Peter Dinklage spotkają się wkrótce na planie komediodramatu "Darlington". Początek zdjęć zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku w Wielkiej Brytanii.

Co wiemy o "Darlington"?


Zellweger wcieli się w Kate Spencer – niegdyś popularną aktorkę, o której świat zapomniał. Niespodziewanie dostaje ona ofertę powrotu do swojej najsłynniejszej roli. Nie chodzi jednak o wznowienie serialu, lecz projekt prowadzącego samotnicze życie miliardera z branży technologicznej (Sessa, na zdjęciu niżej). Z niezwykłą dbałością o szczegóły przywrócił on dawny blask angielskiej wiejskiej posiadłości, gdzie żyje, jakby był rok 1923. Wkrótce Kate odkrywa, że iluzja i rzeczywistość przenikają się mocniej, niż przypuszczała. 

GettyImages-2249644334.jpg Getty Images © Theo Wargo

Sacha Gervasi ("Hitchcock") wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Wśród producentów znaleźli się Alison Owen i Debra Hayward z Moumental Pictures oraz Jim Garavente z Portobello Electric. Obowiązki producenta wykonawcze pełni Alexander Payne ("Przesilenie zimowe"). 

Ostatnie role Renée Zellweger. Zwiastun filmu "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"


Renée Zellweger wróciła ostatnio do roli Bridget Jones w filmie "Szalejąc za facetem" (zwiastun poniżej); mogliśmy ją też zobaczyć w serialach "What/If", "Cała prawda o Pam" i "Zbrodnie po sąsiedzku" oraz dramacie biograficznym "Judy", w którym wcieliła się w aktorkę Judy Garland. Rola ta przyniosła jej drugiego w karierze Oscara.



Ostatnie role Petera Dinklage'a


Na tegorocznym festiwalu Sundance zadebiutowały dwa filmy z Peterem Dinklage'em: komedia kryminalna "Po bandzie" oraz romantyczne fantasy "Wiklinowy mąż". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go też w serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" oraz komediach "Bracia" i "Urodzony rabuś". 

Skąd znamy Dominica Sessę?


Dominic Sessa zadebiutował rolą Angusa – chłopaka zmuszonego, by spędzić ferie w towarzystwie nielubianego nauczyciela – w komediodramacie "Przesilenie zimowe". Przyniosła mu ona m.in. nagrodę Independent Spirit oraz Critic's Choice dla najlepszego młodego aktora. W kolejnych latach wystąpił m.in. w czarnej komedii "Tow", "Iluzji 3" i świątecznej komedii "Co. Za. Radość.", w której partnerował m.in. Michelle Pfeiffer. Aktualnie jego filmografię zamyka dramat biograficzny "Tony". 


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