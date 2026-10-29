Renée Zelweger odwiedzi "Darlington"

Renée Zellweger, Dominic Sessa i Peter Dinklage spotkają się wkrótce na planie komediodramatu "Darlington". Początek zdjęć zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku w Wielkiej Brytanii.
Co wiemy o "Darlington"?Zellweger
wcieli się w Kate Spencer – niegdyś popularną aktorkę, o której świat zapomniał. Niespodziewanie dostaje ona ofertę powrotu do swojej najsłynniejszej roli. Nie chodzi jednak o wznowienie serialu, lecz projekt prowadzącego samotnicze życie miliardera z branży technologicznej (Sessa
, na zdjęciu niżej). Z niezwykłą dbałością o szczegóły przywrócił on dawny blask angielskiej wiejskiej posiadłości, gdzie żyje, jakby był rok 1923. Wkrótce Kate odkrywa, że iluzja i rzeczywistość przenikają się mocniej, niż przypuszczała.
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("Hitchcock
") wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Wśród producentów znaleźli się Alison Owen
i Debra Hayward
z Moumental Pictures oraz Jim Garavente z Portobello Electric. Obowiązki producenta wykonawcze pełni Alexander Payne
("Przesilenie zimowe
").
Ostatnie role Renée Zellweger. Zwiastun filmu "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"Renée Zellweger
wróciła ostatnio do roli Bridget Jones w filmie "Szalejąc za facetem
" (zwiastun poniżej); mogliśmy ją też zobaczyć w serialach "What/If
", "Cała prawda o Pam
" i "Zbrodnie po sąsiedzku
" oraz dramacie biograficznym "Judy
", w którym wcieliła się w aktorkę Judy Garland
. Rola ta przyniosła jej drugiego w karierze Oscara.
Ostatnie role Petera Dinklage'a
Na tegorocznym festiwalu Sundance zadebiutowały dwa filmy z Peterem Dinklage'em
: komedia kryminalna "Po bandzie
" oraz romantyczne fantasy "Wiklinowy mąż
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go też w serialu "Dexter: Zmartwychwstanie
" oraz komediach "Bracia
" i "Urodzony rabuś
".
Skąd znamy Dominica Sessę?Dominic Sessa
zadebiutował rolą Angusa – chłopaka zmuszonego, by spędzić ferie w towarzystwie nielubianego nauczyciela – w komediodramacie "Przesilenie zimowe
". Przyniosła mu ona m.in. nagrodę Independent Spirit oraz Critic's Choice dla najlepszego młodego aktora. W kolejnych latach wystąpił m.in. w czarnej komedii "Tow
", "Iluzji 3
" i świątecznej komedii "Co. Za. Radość.
", w której partnerował m.in. Michelle Pfeiffer
. Aktualnie jego filmografię zamyka dramat biograficzny "Tony
".