"De Noche": Pedro Pascal na planie skandalizującego romansu (FOTO)

W meksykańskiej Guadalajarze trwają zdjęcia do zapowiadanego od dawna "De Noche", w którym główne role grają Pedro Pascal i Danny Ramirez. To nowy film Todda Haynesa, reżysera "Obsesji" i "Carol". Poniżej możecie zobaczyć pierwsze fotosy z planu. 

"De Noche" zapowiadane jest jako skandalizujący, wypełniony scenami gwałtownego seksu romans. Akcja filmu zaczyna się w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku, by z czasem przenieść się w realia Meksyku. Pedro Pascal wciela się w postać Richarda Renta. To gwałtowny i nieprzewidywalny glina. Jego partnerem jest młodszy od niego funkcjonariusz Joe Thomas (Danny Ramirez). Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach zachodniego wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Przypomnijmy: pierwotnie główną rolę w "De Noche" miał zagrać Joaquin Phoenix. Tuż po rozpoczęciu zdjęć aktor niespodziewanie porzucił jednak projekt, przez co dalsza realizacja stanęła pod znakiem zapytania. Dopiero angaż Pascala ("The Last of Us", "Fantastyczna 4") pozwolił producentom reaktywować przedsięwzięcie.  

