"De Noche": Pedro Pascal na planie skandalizującego romansu (FOTO)

W meksykańskiej Guadalajarze trwają zdjęcia do zapowiadanego od dawna "De Noche", w którym główne role grają Pedro Pascal i Danny Ramirez. To nowy film Todda Haynesa, reżysera "Obsesji" i "Carol". Poniżej możecie zobaczyć pierwsze fotosy z planu.
"De Noche": pierwsze zdjęcia z planu
"De Noche": fabuła filmu
"De Noche" zapowiadane jest jako skandalizujący, wypełniony scenami gwałtownego seksu romans. Akcja filmu zaczyna się w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku, by z czasem przenieść się w realia Meksyku. Pedro Pascal
wciela się w postać Richarda Renta. To gwałtowny i nieprzewidywalny glina. Jego partnerem jest młodszy od niego funkcjonariusz Joe Thomas (Danny Ramirez
). Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach zachodniego wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Przypomnijmy: pierwotnie główną rolę w "De Noche" miał zagrać Joaquin Phoenix
. Tuż po rozpoczęciu zdjęć aktor niespodziewanie porzucił jednak projekt, przez co dalsza realizacja stanęła pod znakiem zapytania. Dopiero angaż Pascala
("The Last of Us
", "Fantastyczna 4
") pozwolił producentom reaktywować przedsięwzięcie.