Pedro Pascal zastępuje Phoenixa w gejowskim kryminale twórcy "Carol"

Już niebawem na ekrany polskich kin trafi "Eddington", w którym Joaquin Phoenix próbuje zastąpić Pedro Pascala na stołku burmistrza tytułowego miasteczka. Tymczasem prawdziwe życie napisało zupełnie odwrotny scenariusz. Jak donosi portal Deadline, to właśnie Pascal zajmie miejsce Phoenixa na pokładzie gejowskiego kryminalnego melodramatu reżysera "Carol", Todda Haynesa.
Co wiemy o filmie?
Film pojawiający się w komunikatach prasowych pod roboczym tytułem "De Noche" w ostatnim czasie przeszedł poważne realizacyjne perturbacje. Joaquin Phoenix
, do zeszłego roku główna gwiazda filmu, porzucił projekt już w trakcie oficjalnych zdjęć – mówi się, że Oscarowy
aktor po prostu przestał pojawiać się na planie. Po dwóch tygodniach takiego stanu rzeczy zdjęcia przerwano.
Strata prestiżowej gwiazdy wepchnęła "De Noche" w realizacyjne limbo. Jak jednak ekskluzywnie zaznacza Deadline, zdaje się, że produkcję właśnie wyciągnął z niego Pedro Pascal
, który ma zastąpić Phoenixa
w głównej roli. Realizacja filmu ma ruszyć już od nowego roku roku – wznowienie zdjęć planowane jest na początek 2026 roku w meksykańskiej Guadalajarze.
Akcja filmu "De Noche" zaczyna się w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku, by z czasem przenieść się w realia Meksyku. Pedro Pascal
wcieli się w postać Richarda Renta. To gwałtowny i nieprzewidywalny glina. Towarzyszył mu będzie Joe Thomas, młodszy od niego funkcjonariusz – w tej roli zobaczymy Danny'ego Ramireza
, od początku związanego z projektem.
Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach zachodniego wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się gwałtownemu, namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
