"Dead at 27": powstaje halucynogenny thriller muzyczny dla pokolenia Z

Portal Deadline donosi o ciekawym projekcie młodzieżowym na horyzoncie. "Dead At 27" opisywany jest jako halucynogenny thriller muzyczny skierowany do pokolenia Z. Produkcja zdążyła zebrać już obsadę, której przewodzi gwiazda "Szkoły uwodzenia", Selma Blair.
"Dead At 27" – co wiemy?
W filmie Blair
zostanie otoczona aktorami młodego pokolenia. Obok niej w "Dead At 27"
zobaczymy: Sierrę McCormick
("American Horror Stories
"), Logana Millera
("Twój Simon
") i Dylana Playfaira
("Influencerzy
").
Getty Images © Tibrina Hobson
Sierra McCormick "Dead At 27"
opisywany jest jako "halucynogenna podróż przez ciemną stronę muzyki oraz popkultury". Film ma zgłębiać uzależnienie od sławy, ale i od zewnętrznej walidacji oraz aprobaty środowiskowej. Fabuła koncentruje się na tajemniczej gwieździe muzyki pop, która powraca na scenę z nowym, niebezpiecznie uzależniającym brzmieniem. Zmiana granej muzyki potrafi zaczarować nowe pokolenie fanów...
Reżyserem filmu został K. Asher Levin
("Helen nie żyje
"), który wraz z Zackiem Imbrogno
odpowiada także za scenariusz nadchodzącej produkcji. Twórcy pracowali ze sobą już wcześniej. Przed kilkoma laty napisali scenariusz filmu "Zabójcy wampirów
" – survival thrillera opowiadającego o grupie influencerów. Pokazuje to, że zainteresowani są próbą przemówienia do młodego pokolenia, opowiadając w swoich historiach o ich dylematach oraz problemach przy pomocy gatunkowych środków.
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