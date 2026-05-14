Scott Adkins vs. Lewis Tan. Co wiemy o "Deadlocked"?

Scott Adkins i Lewis Tan, którzy pracują aktualnie na planie akcyjniaka "Brawler", wkrótce spotkają się na planie innego filmu. Projekt zatytułowany "Deadlocked" zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych targów w Cannes.

Co wiemy o "Deadlocked"?


Akcja "Deadlocked" będzie się toczyć w trakcie wizyty członków ławy przysięgłych na miejscu zbrodni. Adkins wcieli się w Hewitta – dowódcę grupy najemników zatrudnionych, by przejąć znajdującą się tam tajną księgę dokumentującą przypadki korupcji. Jedyną nadzieją ocalałych jest były policjant (Tan), który pożegnał się ze służbą w nieprzyjemnych okolicznościach, a aktualnie pracuje jako woźny sądowy. Musi on nie tylko stawić czoła napastnikom na zewnątrz, ale też zdemaskować zdrajcę.

Projekt aktualnie jest w fazie przygotowań do produkcji. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Tan nie tylko zagra jedną z głównych ról, ale będzie też doglądał choreografii scen walki. Na krześle reżysera zasiądzie Roel Reiné, który pracuje na podstawie scenariusza Collina Armstronga.

Skąd znamy Scotta Adkinsa?


Scott Adkins to brytyjski aktor i mistrz sztuk walki. Jego najbardziej znaną rolą jest Juri Bojka –  bohater cyklu "Champion". W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji: "Krzyżowy ogień", "Niezniszczalni 2", "Hooligans 3", "Ninja: Cień łzy", "Komornik", "Pan »Wypadek«" czy "Ip Man 4". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Johnie Wicku 4", "The Killer's Game" i "Łupie".

Skąd znamy Lewisa Tana? Zobacz zwiastun filmu "Mortal Kombat"


Lewis Tan to brytyjsko-amerykański aktor, mistrz sztuk walki i model, syn Phillipa Tana –  singapurskiego mistrza sztuk walki, aktora i koordynatora scen kaskaderskich. Znamy go m.in. z roli Cole'a Younga, bohatera "Mortal Kombat" (zwiastun poniżej) oraz takich filmów jak "Deadpool 2", "Deadpool & Wolverine" czy "Pięści zemsty". Występował też w takich serialach jak "Wu Assassins", "Cień i kość" czy "Cobra Kai". Aktualnie jego filmografię zamyka "Mortal Kombat 2".




