Scott Adkins vs. Lewis Tan. Co wiemy o "Deadlocked"?

Scott Adkins i Lewis Tan, którzy pracują aktualnie na planie akcyjniaka "Brawler", wkrótce spotkają się na planie innego filmu. Projekt zatytułowany "Deadlocked" zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych targów w Cannes.
Co wiemy o "Deadlocked"?
Akcja "Deadlocked
" będzie się toczyć w trakcie wizyty członków ławy przysięgłych na miejscu zbrodni. Adkins
wcieli się w Hewitta – dowódcę grupy najemników zatrudnionych, by przejąć znajdującą się tam tajną księgę dokumentującą przypadki korupcji. Jedyną nadzieją ocalałych jest były policjant (Tan
), który pożegnał się ze służbą w nieprzyjemnych okolicznościach, a aktualnie pracuje jako woźny sądowy. Musi on nie tylko stawić czoła napastnikom na zewnątrz, ale też zdemaskować zdrajcę.
Projekt aktualnie jest w fazie przygotowań do produkcji. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Tan
nie tylko zagra jedną z głównych ról, ale będzie też doglądał choreografii scen walki. Na krześle reżysera zasiądzie Roel Reiné
, który pracuje na podstawie scenariusza Collina Armstronga.
Skąd znamy Scotta Adkinsa?Scott Adkins
to brytyjski aktor i mistrz sztuk walki. Jego najbardziej znaną rolą jest Juri Bojka – bohater cyklu "Champion
". W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji: "Krzyżowy ogień
", "Niezniszczalni 2
", "Hooligans 3
", "Ninja: Cień łzy
", "Komornik
", "Pan »Wypadek«
" czy "Ip Man 4
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Johnie Wicku 4
", "The Killer's Game
" i "Łupie
".
Skąd znamy Lewisa Tana? Zobacz zwiastun filmu "Mortal Kombat"Lewis Tan
to brytyjsko-amerykański aktor, mistrz sztuk walki i model, syn Phillipa Tana – singapurskiego mistrza sztuk walki, aktora i koordynatora scen kaskaderskich. Znamy go m.in. z roli Cole'a Younga, bohatera "Mortal Kombat
" (zwiastun poniżej) oraz takich filmów jak "Deadpool 2
", "Deadpool & Wolverine
" czy "Pięści zemsty
". Występował też w takich serialach jak "Wu Assassins
", "Cień i kość
" czy "Cobra Kai
". Aktualnie jego filmografię zamyka "Mortal Kombat 2
".