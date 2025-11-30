"Deadpool & Wolverine" kosztował ILE? Czy to wciąż hit?

Marvel w ostatnich latach nie podbija już box-office'u tak jak w czasach swoich największych sukcesów. Ostatnie produkcje studia, "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", "Thunderbolts*" i "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" przyniosły kasowe zawody. Jedynym niekwestionowanym marvelowskim hitem ostatnich lat był "Deadpool & Wolverine", który zarobił na świecie 1,3 miliarda dolarów – i to pomimo kategorii wiekowej R. Teraz okazuje się, że budżet filmu był dużo wyższy, niż dotychczas raportowano – co znacząco umniejsza sukces filmu.
"Deadpool & Wolverine" miał astronomiczny budżet?
"Forbes" ujawnił raport dotyczący budżetu "Deadpoola & Wolverine'a
". Z początkowych informacji wynikało, że film ma standardowy budżet produkcji Marvela w przedziale 200-250 milionów dolarów. Okazuje się jednak, że widowisko kosztowało dużo więcej.
Jak donosi "Forbes" Wielka Brytania może zwrócić aż do 25,5% budżetu filmu pod warunkiem, że co najmniej 10% jego czasu produkcji miało miejsce w kraju. Żeby otrzymać tę ulgę, studia muszą ujawnić szczegółowe informacje o finansach danego projektu. Złożone przez Marvela dokumenty ujawniły, że "ostateczny koszt przekroczył planowany budżet" i do dnia 31 października 2024 roku "Deadpool & Wolverine" wygenerował koszty rzędu 418,1 miliona funtów, czyli około 533,7 miliona dolarów. Sama ta kwota czyni ten film jednym z najdroższych w historii Hollywood.
Należy jednak pamiętać, że praca nad filmem została przerwana przez strajki aktorów i scenarzystów, co zapewne podbiło budżet.
Zdjęcia do filmu miały miejsce głównie w Pinewood Studios niedaleko Londynu, więc Marvel otrzymał ulgę podatkową w wysokości 82 milionów funtów (około 104,7 miliona dolarów). Ostatecznie film kosztował więc 429 milionów dolarów. To jednak budżet, który nie uwzględnia marketingu.
Marvel zwyczajowo nie zdradza, ile wydaje na promocję swoich filmów. Generalnie marketing studia dzieli się na trzy rodzaje: zachowawczy (100 milionów dolarów), standardowy (150 milionów) i agresywny (200 milionów lub więcej). Zdaniem portalu That Park Place "Deadpool & Wolverine
" najprawdopodobniej zalicza się do tej trzeciej grupy. Jeśli faktycznie tak było, Marvel musiał wydać na widowisko w sumie 629 milionów dolarów.
Oczywiście, powyższe kwoty są szacunkowe. Wynika z nich jednak, że chociaż "Deadpool & Wolverine
" wciąż odniósł sukces kasowy, prawdopodobnie nie było to aż tak wielkie zwycięstwo, jak mogło się wydawać.
"Deadpool & Wolverine" – zwiastun