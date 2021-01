"Deadpool 3" dostanie kategorię R i będzie częścią MCU

Koniec spekulacji. Kevin Feige , szef Marvel Studios, wypowiedział się w sprawie przyszłości Deadpoola . Fani dwóch widowisk poświęconych bohaterowi mogą odetchnąć z ulgą.Kiedy Disney przejął 20th Century Fox, większość fanów bała się, że oznacza to koniec niepoprawnego i brutalnego cyklu o Deadpoolu . Disney bowiem już od dłuższego czasu nie nakręcił żadnego filmu z kategorią wiekową wyższą niż PG-13. Feige , który obecnie promuje serial " WandaVision ", w rozmowie z portalem Collider jednoznacznie potwierdził, że " Deadpool 3 " będzie miał kategorię R.To nie wszystko! Feige zdecydowanie podkreślił też, że Deadpool jest mieszkańcem Kinowego Uniwersum Marvela. " Deadpool 3 " nie będzie więc projektem niezależnym, lecz powiązany zostanie z resztą widowisk i seriali studia.Tyle dobrych wiadomości. Jest też i zła. Feige nie przewiduje realizacji " Deadpoola 3 " w najbliższym czasie. Jak stwierdził, studio ma inne projekty, które najpierw powinny być nakręcone, a do tego Ryan Reynolds jest zapracowanym aktorem i w tym roku z całą pewnością nie będzie mógł powrócić do roli Deadpoola Nie oznacza to wcale, że nic z projektem się nie dzieje. Obecnie trwają prace nad scenariuszem " Deadpoola 3 ". Przygotowują go siostry Lizzie Molyneux-Loeglin Wendy Molyneux pod czujnym okiem samego Reynoldsa