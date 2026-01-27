Newsy Filmy Powstaje "Deadpool 4"! Ryan Reynolds rozpoczął prace nad filmem
Powstaje "Deadpool 4"! Ryan Reynolds rozpoczął prace nad filmem

Choć wszystkie reflektory są obecnie zwrócone w kierunku "Avengers: Doomsday", portal World of Reel kradnie właśnie trochę medialnego światła, by poinformować o pracach nad innym Marvelowskim widowiskiem. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy "Deadpool 4" z całą pewnością powstanie, a pion scenariuszowy pod opieką Ryana Reynoldsa już zaczął stawiać pierwsze znaki na filmowym scenariuszu.

"Deadpool 4" powstanie. Ryan Reynolds powróci jako zamaskowany heros



Według serwisu Puck, na który powołuje się World of Reel, sam Ryan Reynolds rozpoczął już wstępne prace koncepcyjne nad kontynuacją samodzielnych przygód swojego herosa. Ta informacja nie powinna specjalnie dziwić obserwatorów kina superbohaterskiego. "Deadpool" pozostaje jedną z najlepiej zarabiających serii komiksowych adaptacji, z trzecią częścią sięgającą aż 1,33 miliarda przychodu na całym świecie – rekord pośród filmów z kategorią wiekową R. Grany przez Ryana Reynoldsa wywrotowy bohater nie został włączony do MCU na darmo i na pewno nie wyłącznie po to, by jako trzecioplanowa postać uzupełniać fabuły większych widowisk. I aktor, i studio mają na Deadpoola inny pomysł, wysuwając go na pierwszy plan dalszej drogi uniwersum. 

Deadpool pozostaje też bohaterem idącym pod prąd trendom całego MCU. Gdy kolejne produkcje studia spotykają się ze stopniowym spadkiem zainteresowania, marka Reynoldsa zdaje się jedynie rosnąć na znaczeniu w strukturach Marvela. Szokujący sukces filmu "Deadpool & Wolverine" poprzedzają okolice 780 mln dolarów, na które wspięły się obie poprzednie części franczyzy, już wtedy uznawane za ogromne sukcesy studia. Kategoria R, która wydawała się pierwotnie ryzykiem ograniczającym ruch w kinach, przewrotnie stała się powodem popychającym do nich starszych widzów – często zmęczonych powtarzalnością innych produkcji komiksowych.

Zanim otrzymamy kolejną część cyklu, Deadpoola zobaczymy najpierw w "Avengers: Doomsday", a później – być może – jako bohatera okazjonalnie nawiedzającego nową drużynę X-Men. Ostatnio mogliśmy z kolei oglądać go w filmie "Deadpool & Wolverine" z 2024 roku.

"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag



Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Deadpool & Wolverine":



Zobacz zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"



Film "Deadpool & Wolverine" trafił na ekrany latem ubiegłego roku. Na całym świecie zarobił 1 miliard 338 milionów dolarów, co zapewniło mu drugie miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:


