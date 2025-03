"Death Stranding 2" nadchodzi. Zobacz 10-MINUTOWY zwiastun

Sequel "Death Stranding" już w czerwcu!

Zobacz 10-minutowy zwiastun "Death Stranding 2: On the Beach"

Prace and sequelemrozpoczęły się w 2020 roku. Pierwotny plan trafił jednak do kosza i inspirując się doświadczeniami z COVID-19 Hideo Kojima rozpoczął tworzenie gry od nowa. Oficjalnie gra została ogłoszona w 2022 roku.Teraz wiemy, kiedy będzie można w nią zagrać.Na graczy czekają trzy wersje gry:Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA. Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem. Dołącz do nich, gdy przemierzają świat nękany przez nieziemskich wrogów, przeszkody i dręczące pytanie: czy powinniśmy byli się połączyć?W obsadzie gry znaleźli się:(jako Sam Porter-Bridges),(jako Higgs) i(jako Fragile)