Odkrycie "Wielkiego Marty'ego" w filmie twórcy "Braci ze stali"

Po widowiskowej roli w "Wielkim Martym" kwestią czasu było, zanim Odessa A’zion zacznie otrzymywać kolejne prestiżowe propozycje aktorskie. Jak donosi portal World of Reel, usługami młodej gwiazdy na poważnie zainteresował się Sean Durkin, autor "Braci ze stali" z 2023 roku. W jego nowym filmie "Deep Cuts" A'zion wcieli się w jedną z kluczowych postaci drugoplanowych.
Odessa A'zion dołącza do obsady "Deep Cuts" "Deep Cuts" będzie ekranizacją świeżo wydanej debiutanckiej powieści autorstwa Holly Brickley.
Jej akcja rozgrywa się w pierwszej dekadzie XXI wieku. To opowieść o miłości między dwójką dwudziestokilkulatków, których łączy obsesja na punkcie muzyki – a także o realiach ambicji, poczuciu przynależności i dorosłości. Historia toczy się na tle definiującego erę dziesięciolecia, a muzyka nagrodzonego Grammy Blake'a Millsa
pełni w niej kluczową rolę.
Na początku zeszłego roku wydawało się, że w "Deep Cuts" główne role zagra duet Saoirse Ronan
–Austin Butler
. W toku kolejnych miesięcy oboje aktorów wycofało się jednak z projektu. W głównych rolach zastąpią ich pamiętana z filmu "Obcy: Romulus
" Cailee Spaeny
i Drew Starkey
grający Allertona w filmie "Queer
". To właśnie im już niebawem na ekranie partnerować będzie A'zion
– zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Durkin
napisze scenariusz i stanie za kamerą. W filmografii Seana Durkina
są już "Martha Marcy May Marlene
" (2011), "Gniazdo
" (2020) i "Bracia ze stali
" (2023) oraz serial "Nierozłączne
".
