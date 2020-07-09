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Polska koprodukcja Apple Film ze światową premierą na międzynarodowym festiwalu w Locarno: film "Demony" Natalii Worożbyt w oficjalnej selekcji

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Polska koprodukcja Apple Film ze światową premierą na międzynarodowym festiwalu w Locarno: film &quot;Demony&quot; Natalii Worożbyt w oficjalnej selekcji
źródło: Materiał nadesłany
"Demony" (Demons) w reżyserii Natalii Worożbyt w koprodukcji polskiej firmy Apple Film zadebiutują na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno, jednym z najbardziej prestiżowych i najstarszych festiwali filmowych w Europie, obok Cannes wyznaczającym kierunki światowego kina od 1946 roku.
 
Światowa premiera filmu odbędzie się w ramach Concorso Cineasti del Presente (Filmmakers of the Present Competition), konkursu, który prezentuje najciekawsze debiuty i drugie filmy pełnometrażowe.
 
Natalia Worożbyt należy do najbardziej wyrazistych głosów współczesnego kina ukraińskiego. Jej pełnometrażowy debiut, "Złe drogi" (Bad Roads), zachwycił krytyków na festiwalu w Wenecji, zdobywając nagrodę w sekcji Critics' Week i był z sukcesem pokazywany na kilkudziesięciu innych festiwalach.

 

Akcja "Demonów" rozgrywa się w burzliwych latach po upadku Związku Radzieckiego. Bohaterką jest Nina (Ruslana Pysanka) – charyzmatyczna kobieta, która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. Mając nadzieję na wspólne nowe życie, szybko odkrywa, że mistyczna ziemia Połtawy – gdzie czarownice żyją obok zwykłych mieszkańców, a zmarli rozmawiają z żywymi – stopniowo ujawnia prawdziwą naturę mężczyzny, którego wpuściła do swojego domu.

W głównej roli występuje Rusłana Pysanka, aktorka znana polskim widzom z roli Horpyny w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana.

"Demony" to ostatni film Pysanki: aktorka zmarła w lipcu 2022 roku, gdy produkcja była jeszcze w toku – ukończono wówczas około 90% zdjęć z jej udziałem. Po jej śmierci twórcy dopracowali finałowe sekwencje, zachowując pierwotną wizję reżyserki i oddając hołd pamięci aktorki. Premiera w Locarno będzie więc również wyjątkowym pożegnaniem z tą wybitną twórczynią.

Film powstał przy wsparciu Ukrainian State Film Agency oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskimi koproducentami są Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska i Izabela Wójcik (Apple Film Production) oraz Magdalena Zimecka (Orka).

Międzynarodowym agentem sprzedaży filmu jest Celluloid Dreams, od 30 lat wprowadzająca na najważniejsze festiwale i rynki świata filmy wybitnych twórczyń i twórców, jak choćby Gus Van Sant, Jafar Panahi czy Michael Haneke.

Tegoroczna, 79. edycja Locarno Film Festival, odbędzie się 5–15 sierpnia 2026 roku.

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