Legendy kina w 5. sezonie "Detektywa". Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia

Antonio Banderas wystąpi u boku Nicolasa Cage’a w piątym sezonie serialu "Detektyw”. Gwiazdorski duet zagra główne role w kolejnym rozdziale antologii kryminalnej HBO. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.
"Detektyw": co wiemy 5. sezonie?
Akcja piątej serii będzie się rozgrywać w Jamaica Bay w Nowym Jorku. Banderas
wcieli się w Raia Garcíę, a Cage
w Henry’ego Logana. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich bohaterów.
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Za scenariusz i reżyserię odpowiada Issa López
, autorka czwartego sezonu "Detektywa
" pt. "Kraina nocy", w którym wystąpiły Jodie Foster
i Kali Reis
. W gronie producentów wykonawczych prócz López
, Cage'a
i Banderasa
znaleźli się również: Daniel Zelman
, Mari Jo Winkler
, Kathleen McCaffrey
, Steve Golin
, Richard Brown
, Nic Pizzolatto
, Cary Joji Fukunaga
, Woody Harrelson
i Matthew McConaughey
.
Stworzony przez Pizzolatto
"Detektyw
" zdobył dotychczas sześć nagród Emmy, a łącznie był nominowany do tej statuetki 41 razy. Wśród nagrodzonych znaleźli się Matthew McConaughey
, Woody Harrelson
, Mahershala Ali
i Jodie Foster
. Według HBO "Kraina nocy" okazała się najchętniej oglądaną odsłoną serialu, gromadząc 12,7 mln widzów na różnych platformach. Banderasa
mieliśmy okazję zobaczyć ostatnio w biograficznym filmie "Tony
" o Anthonym Bourdainie
. Cage
zamyka ten rok z dwiema produkcjami na koncie: serialem "Spider-Noir
" oraz biograficznym "Maddenem
", który będzie miał premierę w listopadzie.
Jodie Foster i Issa Lopez w wywiadzie dla Filmwebu