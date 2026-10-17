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Legendy kina w 5. sezonie "Detektywa". Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Detektyw%22%3A+Antonio+Banderas+i+Nicolas+Cage+gwiazdami+5.+sezonu.+Zdj%C4%99cia+w+2027+roku-169154
Legendy kina w 5. sezonie &quot;Detektywa&quot;. Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia
Antonio Banderas wystąpi u boku Nicolasa Cage’a w piątym sezonie serialu "Detektyw”. Gwiazdorski duet zagra główne role w kolejnym rozdziale antologii kryminalnej HBO. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.

"Detektyw": co wiemy 5. sezonie?



Akcja piątej serii będzie się rozgrywać w Jamaica Bay w Nowym Jorku. Banderas wcieli się w Raia Garcíę, a Cage w Henry’ego Logana. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich bohaterów.

GettyImages-2266030027.jpg Getty Images © Carlos Alvarez

GettyImages-2279155264.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Za scenariusz i reżyserię odpowiada Issa López, autorka czwartego sezonu "Detektywa" pt. "Kraina nocy", w którym wystąpiły Jodie Foster i Kali Reis.  W gronie producentów wykonawczych prócz López, Cage'a i Banderasa znaleźli się również: Daniel Zelman, Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson i Matthew McConaughey

Stworzony przez Pizzolatto "Detektyw" zdobył dotychczas sześć nagród Emmy, a łącznie był nominowany do tej statuetki 41 razy. Wśród nagrodzonych znaleźli się Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Mahershala Ali i Jodie Foster. Według HBO "Kraina nocy" okazała się najchętniej oglądaną odsłoną serialu, gromadząc 12,7 mln widzów na różnych platformach.

Banderasa mieliśmy okazję zobaczyć ostatnio w biograficznym filmie "Tony" o Anthonym Bourdainie. Cage zamyka ten rok z dwiema produkcjami na koncie: serialem "Spider-Noir" oraz biograficznym "Maddenem", który będzie miał premierę w listopadzie. 

Jodie Foster i Issa Lopez w wywiadzie dla Filmwebu



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