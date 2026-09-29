"Detektyw małolat" wraca jako serial. Wiemy, czy Adam Brody zagra

"Detektyw małolat" wraca. Platforma Hulu przygotowuje serialową wersję komedii z 2020 roku, której gwiazdą był Adam Brody. O czym opowie odcinkowa wersja filmu?
O czym opowie serial "Detektyw małolat"? Evan Morgan
, który napisał i wyreżyserował "Detektywa małolata
" będzie producentem wykonawczym serialu. Scenariusz napisze Alex Berger
("Mentalista
", "Blindspot: Mapa zbrodni
", "Zagubiony w czasie
"). W obsadzie zabraknie jednak Adama Brody'ego, który wystąpił w pierwowzorze jako główny bohater, Abe Applebaum. Znamy oficjalny opis fabuły serialu: Sprawa zaginięcia doprowadza do ponownego otwarcia starej sprawy morderstwa, Były młodociany detektyw, obecnie zawodowo wypalony, postanawia po raz ostatni spróbować udowodnić, że jeszcze nie ma za sobą swoich najlepszych dni. "Detektyw małolat" Evana Morgana
miał premierę w 2020 roku i zebrał pozytywne recenzje. Jego bohaterem był Abe, niegdyś słynny detektyw dziecięcy, obecnie dorosły, który nadal rozwiązuje te same trywialne zagadki między kacem a użalaniem się nad sobą. Jednak pewnego dnia naiwna klientka przedstawia mu pierwszą "dorosłą" sprawę: Abe ma dowiedzieć się, kto brutalnie zamordował jej chłopaka.
"Detektyw małolat" – zwiastun
Abe, który odnosił sukcesy jako dziecięcy detektyw, obecnie pracuje już tylko nad trywialnymi sprawami, ale to tylko do czasu gdy dostaje sprawę morderstwa.