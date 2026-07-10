"Detention": Paul Feig nakręcił "Druhny" i "Pomoc domową". Teraz szykuje horror

Paul Feig, twórca "Druhen" i "Pomocy domowej", przerzuca się z komedii i thrillera na horror. "Detention" będzie pierwszym filmem grozy w filmografii twórcy.
O czym opowie horror Paula Feiga?
Paul Feig Getty Images © Julian Hamilton
zaczynał jako reżyser komedii, kręcąc takie filmy jak "Druhny"
, "Gorący towar"
, "Agentka"
i "Ghostbusters"
. Potem przerzucił się na thrillery, realizując dwie części "Zwyczajnej przysługi"
i "Pomoc domową"
. Obecnie przygotowuje sequel "Pomocy domowej
". Kolejna pozycja w jego filmografii będzie natomiast horrorem. "Detention" ma opowiadać o grupie byłych przyjaciół ze szkolnej ławki, którzy spotykają się po latach i odkrywają przerażający sekret.
Scenariusz napisał Daniel Gold.
Projekt na razie nie ma swojego studia, ale jako produkcja Blumhouse Atomic Monster najprawdopodobniej trafi do wytwórni Universal. Na chwilę obecną w film nie są jeszcze zaangażowani żadni aktorzy.
"Pomoc domowa" – zwiastun
Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.