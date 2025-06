Nowości w drugiej połowie roku na SkyShowtime

Seriale





12 września

17 lipca





4 sierpnia





17 lipca





28 sierpnia





20 czerwca









"Where the Sun Always Shines"

10 listopad









Już wkrótce





Jesienią tego roku





"Atomic"

Już wkrótce





Już wkróce





Już wkróce





Już wkrótce





Już wkrótce





Już wkrótce





Filmy





19 czerwca









16 września





6 lipca





"Krychowiak: krok do szczytu"

Już wkrótce





Akcja serialu rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.Obdarzona nadprzyrodzoną zdolnością wykrywania kłamstw Charlie (Natasha Lyonne) ponownie rusza w drogę swoją Barracudą i mimowolnie wikła się w rozwiązywanie nowych kryminalnych zagadek. W każdym odcinku dziwnym zbiegiem okoliczności natrafia na kolejny śmiertelny wypadek, który niekoniecznie był losowy… W drugim sezonie gościnnie wystąpią m.in. Awkwafina, Cynthia Erivo, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Sam Richardson.W trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike’a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi. Trzeci sezon Star Trek: Nieznane nowe światy to ekscytująca wariacja na temat klasycznego Star Treka – wynosi zarówno nowych, jak i ukochanych bohaterów na wyżyny i zabiera ich w porywające przygody pełne wiary, obowiązku, romansu, komedii i tajemnicy, prezentując przy tym różnorodność gatunków, jakich jeszcze nie było w Star Treku.W garniturach to serial portretujący szybki, pełen wyzwań świat największej kancelarii prawnej na Manhattanie. Uznany adwokat Harvey Specter (Gabriel Macht) decyduje się na ryzykowny ruch i zatrudnia Mike’a Rossa (Patrick J. Adams), niezwykle błyskotliwego, ale nieco leniwego studenta wyrzuconego z uczelni. W meandry prawniczego świata wprowadzają go najlepsza asystentka prawna Rachel (Meghan Markle) i mocno stąpająca po ziemi Donna (Sarah Rafferty), osobista asystentka Spectera. Dzięki niespotykanej fotograficznej pamięci i wrodzonemu sprytowi Mike okazuje się prawniczym geniuszem – mimo braku odpowiednich kwalifikacji.Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i podjęcia działań dotychczas tak pogardzanych. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, co wystawia na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie powoli wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał. W serialu występują Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt i Bryan Greenberg. Scenarzystą i producentem wykonawczym jest twórca serialu W garniturach Aaron Korsh. David Bartis, Doug Liman, Gene Klein, Anton Cropper, Genevieve Sparling, Rick Muirragui oraz Jon Cowan pełnią także funkcję producentów wykonawczych.To produkcja stworzona przez Grega Danielsa i oparta na brytyjskim hicie o tym samym tytule. Ten błyskotliwy serial komediowy, nagrodzony statuetką Emmy, prezentuje życie grupy znudzonych, młodych, ale i tych w średnim wieku pracowników firmy papierniczej, którą kieruje Michael Scott (Steve Carell). W trakcie rozmów o życiu osobistym grupa dzieli się codziennymi troskami – od zwolnień, przez rywalizację, aż po awanse – nie tracąc przy tym czujności wobec biurowych gier i intryg, które zna każdy z nas. The Office (USA), jedna z najwyżej ocenianych serialowych produkcji, to błyskotliwa i pełna humoru komedia, która potrafi wzruszyć do łez, a jednocześnie nie tracić lekkości i dowcipu. Siedem sezonów jest już dostępnych we wszystkich krajach, w których działa serwis.Serial Where the Sun Always Shines opowiada historię Toma (Per Lasson) i Petry (Lisa Linnertorp), czyli odnoszącej sukcesy pary, która wzbogaciła się dzięki zbudowaniu w Linköping imperium, dużego sklepu Ica Maxi, by następnie razem z synami rozpocząć luksusowe życie na Majorce. Planowali wieczne wakacje, jednak podczas 50 urodzin Toma wszystko niespodziewanie się komplikuje. Na wyspę przeprowadzają się jego brat Timmy (Erik "Jerka" Johansson) wraz z żoną Mają (Rakel Wärmländer) i dziećmi – co doprowadza do prawdziwego chaosu.Marissa Irvine (Sarah Snook) przyjeżdża odebrać swojego synka Milo po jego pierwszej wizycie u nowego kolegi. Drzwi jednak otwiera kobieta, której Marissa nie rozpoznaje – nie jest matką chłopca, nie zna Milo i twierdzi, że nigdy o nim nie słyszała. Tak zaczyna się największy koszmar rodzica. W obsadzie, obok Sarah Snook, znaleźli się także Dakota Fanning, Jake Lacy, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud i Kartiah Vergara.Arcadia opowiada historię Pabla – mężczyzny, który rzekomo ma wszystko: spokojne życie, ukochanego syna, poważanie lokalnej społeczności. Jako trener młodzieżowej drużyny zapaśniczej w spokojnym miasteczku Arcadia na Wyspach Kanaryjskich zyskał szacunek mieszkańców dzięki swojej łagodności i opanowaniu. Nikt jednak nie zna prawdy o jego przeszłości. Pablo uciekł z brutalnego świata w Meksyku, aby chronić swojego syna Bruna. Ojcostwo odmieniło jego życie, ale ucieczka miała swoją cenę: zostawił żonę, która nigdy mu tego nie wybaczyła. Teraz kobieta wraca i jest gotowa zburzyć jego nowo zbudowane życie. Gdy przeszłość dopada Pabla, a sekrety wychodzą na jaw, mężczyzna staje przed trudnym wyzwaniem: czy zdoła ocalić syna i zachować swój raj, czy dawne demony zniszczą wszystko, co kocha?Atomic to dynamiczna i pełna zwrotów akcji opowieść o Maksie (Alfie Allen), handlarzu narkotyków podróżującym po Bliskim Wschodzie, oraz Mohammedzie (Shazad Latif), który ucieka przed przeszłością i ludźmi chcącymi go zabić. Ich ścieżki krzyżują się na libijskiej pustyni, gdy obaj zostają wplątani w spisek wenezuelskiego kartelu, który chce przetransportować uran do budowy bomby atomowej. Mają w rękach los Ziemi i stają przed desperackim wyborem: ratować siebie czy ludzkość? Ścigani są nie tylko przez agentkę CIA Cassie Elliott (Samira Wiley), która ma uniemożliwić terrorystom skonstruowanie bomby atomowej, ale także przez brytyjski MI6 i sieć handlarzy. Max i Mohammed znajdują się w nowej dla nich sytuacji: po raz pierwszy w życiu to oni są tymi dobrymi.Na przestrzeni sześciu lat (1972–1978) trzydziestu trzech chłopców i mężczyzn zostało porwanych, zamordowanych, a ich ciała zakopano pod domem sprawcy. Przez całe lata nikt niczego nie podejrzewał. Oprawca był czarujący i dowcipny, miał dobrą pracę, działał społecznie, a nawet… zabawiał chore dzieci jako klaun. Serial Devil In Disguise: John Wayne Gacy jest czymś więcej niż historią zbrodni. To poruszająca opowieść o ofiarach, które przez lata pozostawały bez głosu, o bólu ich bliskich oraz o systemowych błędach i uprzedzeniach, pozwalających Gacy’emu tak długo działać bezkarnie. W rolach głównych występują Michael Chernus, Gabriel Luna, James Badge Dale, Michael Angarano, Chris Sullivan, i Marin Ireland. Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest Patrick Macmanus.Serial Landman: Negocjator, stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace’a, można wyróżnić między innymi ze względu na gwiazdorską obsadę, w której znaleźli się zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do tej nagrody Demi Moore, Andy Garcia oraz Sam Elliott, a także Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore. Akcja serialu rozgrywa się w świecie dynamicznie rozwijających się miasteczek zachodniego Teksasu i opowiada współczesną historię poszukujących fortuny w świecie platform wiertniczych. Serial powstał na podstawie uznanego podcastu "Boomtown", stworzonego przez Imperative Entertainment i Texas Monthly. To historia opowiadana z dwóch perspektyw: pracowników naftowych oraz bezwzględnych miliarderów, którzy spowodowali przewrót zmieniający klimat, gospodarkę i geopolitykę.Stworzony dzięki współpracy nominowanego do Oscara Taylora Sheridana oraz Hugha Dillona czwarty sezon serialu Mayor of Kingstown zwraca uwagę gwiazdorską obsadą. Główną rolę gra z nominowany do Oscara Jeremy Renner, a u jego boku pojawiają się nowe twarze– zdobywczyni Emmy i Złotego Globu Edie Falco, laureat Nagrody BAFTA Lennie Jamese i zdobywczyni Tony Award Laura Benanti. Serial opowiada historię rodziny McLusky – nieformalnych władców Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie. W poprzednim sezonie seria wybuchów wstrząsnęła Kingstown i jego mieszkańcami, gdy w mieście pojawia się nowa twarz rosyjskiej mafii. Równocześnie zarówno za murami więziennymi, jak i poza nimi toczy się wojna narkotykowa. Mike McLusky (Renner) znalazł się pod ogromną presją, by zakończyć wojnę, ale sprawy się skomplikowały, gdy ktoś z jego więziennej przeszłości zaczął zagrażać próbom utrzymania pokoju między zwaśnionymi stronami.Ten komediowy serial, będący prequelem filmów o Tedzie, przenosi nas do 1993 roku. Gadający miś Ted (głosu udziela mu Seth MacFarlane) czasy sławy ma już za sobą i wraca do rodzinnego Framingham w stanie Massachusetts. Zamieszkuje tam ze swoim najlepszym kumplem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach), oraz kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted może i nie jest idealnym towarzyszem dla Johna, ale jedno jest pewne – to oddany przyjaciel, który dla bliskich zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to wpadnięcie w kłopoty po uszy. Pierwszy sezon serialu Ted jest dostępny w SkyShowtime.W roli głównej w Tulsa King występuje nominowany do Oscara Sylvester Stallone, a producentem wykonawczym jest Taylor Sheridan. Serial opowiada historię nowojorskiego mafioso Dwighta "Generała" Manfrediego (Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia i zostaje bezceremonialnie zesłany przez swojego szefa do Tulsy w stanie Oklahoma, by tam rozpocząć działalność od zera. Gdy do Dwighta zaczyna docierać, że jego "rodzina" może nie mieć wobec niego najlepszych zamiarów, stopniowo kompletuje własną ekipę złożoną z nietypowych i nieoczywistych postaci. Chce stworzyć nowe imperium przestępcze w miejscu, wydającym mu się równie obcym jak inna planeta. Drugi sezon ukazuje dalsze losy Manfrediego i jego ekipy, którzy wkraczają na terytorium wroga i mierzą się z nowymi przeciwnikami w samej Tulsie.Historia seksworkerki z Brooklynu, która zakochuje się z wzajemnością w synu rosyjskiego oligarchy. Młodzi biorą ślub i cieszą się nowym życiem, ale kiedy wiadomość o ich związku dociera do Rosji, rodzina mężczyzny postanawia anulować małżeństwo za wszelką cenę. Ten emocjonujący dramat, ze świetnymi rolami nagrodzonej BAFTĄ® i Oscarem® Mikey Madison oraz Jurija Borisowa, pokazuje złożoność ludzkiej natury i zagmatwane losy bohaterów na tle zachwycającego Nowego Jorku.Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym obcym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo niosą ze sobą wysoką cenę...Wicked przedstawia poruszającą historię dwóch czarownic z Krainy Oz. Elphaba (w tej roli Cynthia Erivo) to odtrącana i niezrozumiana młoda kobieta, która dopiero odkryje swoją prawdziwą moc. Z kolei Glinda (Ariana Grande) jest lubiana, ale jeszcze nie odnalazła głosu swojego serca. Bohaterki spotykają się na Uniwersytecie Shiz i pomimo dzielących je różnic nawiązują przyjaźń. Wkrótce jednak, po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Oz ich losy potoczą się w różnych kierunkach i pomimo serii niezwykłych przygód, wypełni się ich przeznaczenie. Elphaba staje się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda – Dobrą Czarownicą z Północy. Wicked pozwala widzom oderwać się od codzienności i całkowicie zanurzyć w magicznym świecie, w którym chciałoby się pozostać na dłużej.To nie jest dokument o piłce nożnej. Ale czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku podczas realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych.