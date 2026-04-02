Newsy Seriale "Dexter: Zmartwychwstanie": Gwiazda "Sukcesji" seryjnym mordercą w 2. sezonie
Seriale

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dexter%3A+Zmartwychwstanie%22%3A+Brian+Cox+u+boku+Michaela+C.+Halla+w+2.+sezonie+serialu-165929
W pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" kilkakrotnie wspominano o seryjnym mordercy znanym jako nowojorski rozpruwacz. Choć nie pojawił się jeszcze na ekranie, jasno zasugerowano, że zobaczymy go w drugim sezonie. Rzeczywiście tak się stanie i wiemy, kto go zagra - to Brian Cox!

Co wiemy o postaci Briana Coxa?



GettyImages-2268782221.jpg Getty Images © Jeff J Mitchell


Nowojorski rozpruwacz - a właściwie Dom Framt - to seryjny morderca, który przed laty terroryzował Nowy Jork. Choć nie jest już aktywny, wciąż podtrzymuje swoją złą sławę. W pierwszym sezonie postać Framta została powiązana z fabułą, gdy Dexter Morgan (Michael C. Hall), a później detektyw Claudette Wallace (Kadia Saraf), odnaleźli jego akta w skarbcu Leona Pratera (Peter Dinklage). Wątek ten ma zostać rozwinięty w nowych odcinkach.

Dla Coxa nie będzie to pierwsza rola seryjnego mordercy - wcześniej wcielił się w Hannibala Lectera (a w zasadzie Lecktora) w filmie "Czerwony smok". Ostatnio aktor znany jest jednak przede wszystkim z roli Logana Roya w serialu "Sukcesja", za którą był trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy i zdobył Złoty Glob w 2020 roku. W filmie pojawiał się m.in. w produkcjach z serii o Jasonie Bournie, a także w drugiej części "X-Men" i "Troi".

Za nową odsłonę serialu odpowiada twórca oryginalnego "Dextera" - Clyde Phillips, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun



