"Dexter: Zmartwychwstanie": Gwiazda "Sukcesji" seryjnym mordercą w 2. sezonie

W pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" kilkakrotnie wspominano o seryjnym mordercy znanym jako nowojorski rozpruwacz. Choć nie pojawił się jeszcze na ekranie, jasno zasugerowano, że zobaczymy go w drugim sezonie. Rzeczywiście tak się stanie i wiemy, kto go zagra - to Brian Cox!
Co wiemy o postaci Briana Coxa?
Nowojorski rozpruwacz - a właściwie Dom Framt - to seryjny morderca, który przed laty terroryzował Nowy Jork. Choć nie jest już aktywny, wciąż podtrzymuje swoją złą sławę. W pierwszym sezonie postać Framta została powiązana z fabułą, gdy Dexter Morgan
(Michael C. Hall
), a później detektyw Claudette Wallace (Kadia Saraf
), odnaleźli jego akta w skarbcu Leona Pratera (Peter Dinklage
). Wątek ten ma zostać rozwinięty w nowych odcinkach.
Dla Coxa
nie będzie to pierwsza rola seryjnego mordercy - wcześniej wcielił się w Hannibala Lectera (a w zasadzie Lecktora) w filmie "Czerwony smok
". Ostatnio aktor znany jest jednak przede wszystkim z roli Logana Roya w serialu "Sukcesja
", za którą był trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy
i zdobył Złoty Glob
w 2020 roku. W filmie pojawiał się m.in. w produkcjach z serii o Jasonie Bournie
, a także w drugiej części "X-Men
" i "Troi
".
Za nową odsłonę serialu odpowiada twórca oryginalnego "Dextera
" - Clyde Phillips
, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.
"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun