"Dexter: Zmartwychwstanie": Dan Stevens zagra seryjnego mordercę

To już tradycja, że w kolejnych sezonach "Dextera" Michael C. Hall musi stawić czoła rozpoznawalnemu aktorowi wcielającemu się w rywalizującego z tytułowym bohaterem seryjnego mordercę. W drugim sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" tę funkcję spełni Dan Stevens.
Kogo zagra Dan Stevens w drugim sezonie "Dextera: Zmartwychwstania"? Dan Stevens dołączył do obsady drugiego sezonu serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". Aktor wcieli się w seryjnego mordercę znanego jako "Zabójca z pięciu okręgów"
, który – podobnie jak niegdyś Zodiak – bawi się z policją w kotka i myszkę, dzwoniąc z groźbami mordowania niewinnych. Stevens
wystąpi u boku Briana Coxa
, który zagra Dona Framta, "Nowojorskiego Rozpruwacza", seryjnego mordercę, który terroryzował miasto lata temu. W drugim sezonie powróci też Uma Thurman
w roli Charley – chociaż wydawało się, że jej wątek został zamknięty. Dan Stevens
to brytyjski aktor, w którego filmografii są m.in. "Gość
", "Piękna i Bestia
", "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga
", "Apostoł
", "Godzilla i Kong: Nowe imperium
" czy "Kukułka
" i seriale "Legion
", "Downton Abbey
" oraz "Dzień zero
". "Dexter: Zmartwychwstanie" jest bezpośrednią kontynuacją serialu "Dexter: Nowa krew".
W serialu tytułowy bohater (Michael C. Hall
) został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott
) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas
) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.
