"Dexter: Zmartwychwstanie": Gabriel Luna dołącza do obsady 2. sezonu serialu

Obsada drugiego sezonu "Dexter: Zmartwychwstanie" powiększyła się o kolejne znane nazwisko. Do serialu dołączył Gabriel Luna ("The Last of Us"), który wcieli się w nowego przeciwnika Dextera Morgana.
Co wiemy o drugim sezonie "Dextera: Zmartwychwstanie"?
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Aktor zagra Raya Ballarda, seryjnego mordercę znanego pod pseudonimem "The Sleepy-Eyed Stranger". Luna dołącza tym samym do Briana Coxa
i Dana Stevensa
, którzy również pojawią się w drugim sezonie jako czarne charaktery.
W obsadzie nowych odcinków znaleźli się także Bokeem Woodbine
i Nona Parker Johnson
, a powracają gwiazdy pierwszego sezonu: Michael C. Hall
, Jack Alcott
, Uma Thurman
oraz Krysten Ritter
.
Pierwszy sezon zakończył się odkryciem przez Dextera (Hall
) akt dotyczących seryjnego mordercy znanego jako New York Ripper w sejfie należącym do Leona Pratera (Peter Dinklage
). W drugiej serii w tę postać wcieli się Brian Cox
- jego bohater, Dom Frant, nie zabija już ludzi, ale nadal dręczy osoby, które przeżyły jego dawne zbrodnie. Gabriel Luna
znany jest m.in. z roli Tommy’ego Millera we wspomnianym "The Last of Us
" oraz z występów w serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
" i filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie
".
"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun