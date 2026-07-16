Newsy Seriale "Dexter: Zmartwychwstanie": Gabriel Luna dołącza do obsady 2. sezonu serialu
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"Dexter: Zmartwychwstanie": Gabriel Luna dołącza do obsady 2. sezonu serialu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dexter%3A+Zmartwychwstanie%22%3A+Gabriel+Luna+u+boku+Michaela+C.+Halla+w+2.+sezonie+serialu-167592
&quot;Dexter: Zmartwychwstanie&quot;: Gabriel Luna dołącza do obsady 2. sezonu serialu
Obsada drugiego sezonu "Dexter: Zmartwychwstanie" powiększyła się o kolejne znane nazwisko. Do serialu dołączył Gabriel Luna ("The Last of Us"), który wcieli się w nowego przeciwnika Dextera Morgana.

Co wiemy o drugim sezonie "Dextera: Zmartwychwstanie"?



GettyImages-2276335809.jpg Getty Images © Brianna Bryson/GA


Aktor zagra Raya Ballarda, seryjnego mordercę znanego pod pseudonimem "The Sleepy-Eyed Stranger". Luna dołącza tym samym do Briana Coxa i Dana Stevensa, którzy również pojawią się w drugim sezonie jako czarne charaktery.

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się także Bokeem Woodbine i Nona Parker Johnson, a powracają gwiazdy pierwszego sezonu: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman oraz Krysten Ritter.

Pierwszy sezon zakończył się odkryciem przez Dextera (Hall) akt dotyczących seryjnego mordercy znanego jako New York Ripper w sejfie należącym do Leona Pratera (Peter Dinklage). W drugiej serii w tę postać wcieli się Brian Cox - jego bohater, Dom Frant, nie zabija już ludzi, ale nadal dręczy osoby, które przeżyły jego dawne zbrodnie.

Gabriel Luna znany jest m.in. z roli Tommy’ego Millera we wspomnianym "The Last of Us" oraz z występów w serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y." i filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie".

"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun



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