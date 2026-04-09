"Dexter: Zmartwychwstanie": Uma Thurman powróci jako Charley w drugim sezonie serialu

Po ogłoszeniu realizacji drugiego sezonu serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" nadszedł czas na potwierdzenie obsadowych powrotów. Zdaniem dziennikarzy, obok Michaela C. Halla na małym ekranie ponownie pojawi się Uma Thurman w roli Charley.
Uma Thurman powróci w drugim sezonie "Dexter: Zmartwychwstanie"
Dla fanów serialu powrót Umy Thurman
w drugim sezonie może być sporym zaskoczeniem. Pierwszy sezon "Zmartwychwstania
" sugerował bowiem domknięcie jej wątku – wraz z zakończeniem historii Pratera (Peter Dinklage
) i opuszczeniem przez nią Nowego Jorku. Tymczasem dziennikarze The Hollywood Reporter z głębokim przekonaniem donoszą, że Thurman
dołączy do obsady drugiego sezonu, asystując na ekranie Michaelowi C. Hallowi
, Jackowi Alcottowi
czy ogłoszonemu niedawno Brianowi Coxowi
, który wcieli się w postać Dona Framta, Nowojorskiego Rozpruwacza. Na tę chwilę nie wiadomo w jaki sposób, ani pod jakim pretekstem, Charley powróci do fabuły "Dextera
".
Dodajmy, że nowa postać odegrana przez Briana Coxa
, czyli Nowojorski Rozpruwacz - a właściwie Don Framt - to seryjny morderca, który przed laty terroryzował Nowy Jork. Choć nie jest już aktywny, wciąż podtrzymuje swoją złą sławę. W pierwszym sezonie postać Framta została powiązana z fabułą, gdy Dexter Morgan (Michael C. Hall
), a później detektyw Claudette Wallace (Kadia Saraf
), odnaleźli jego akta w skarbcu Leona Pratera (Peter Dinklage
). Wątek ten ma zostać rozwinięty w nowych odcinkach. Na tę chwilę platforma Paramount+ nie ogłosiła, kiedy możemy spodziewać się premiery drugiego sezonu.
"Dexter: Zmartwychwstanie
" jest bezpośrednią kontynuacją serialu "Dexter: Nowa krew
". W serialu tytułowy bohater (Michael C. Hall
) został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott
) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas
) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.
"Dexter: Zmartwychwstanie" – zwiastun pierwszego sezonu serialu