"Dexter: Zmartwychwstanie": Uma Thurman powróci jako Charley w drugim sezonie serialu

The Hollywood Reporter
źródło: materialy promocyjne
Po ogłoszeniu realizacji drugiego sezonu serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" nadszedł czas na potwierdzenie obsadowych powrotów. Zdaniem dziennikarzy, obok Michaela C. Halla na małym ekranie ponownie pojawi się Uma Thurman w roli Charley. 

Dla fanów serialu powrót Umy Thurman w drugim sezonie może być sporym zaskoczeniem. Pierwszy sezon "Zmartwychwstania" sugerował bowiem domknięcie jej wątku – wraz z zakończeniem historii Pratera (Peter Dinklage) i opuszczeniem przez nią Nowego Jorku. Tymczasem dziennikarze The Hollywood Reporter z głębokim przekonaniem donoszą, że Thurman dołączy do obsady drugiego sezonu, asystując na ekranie Michaelowi C. Hallowi, Jackowi Alcottowi czy ogłoszonemu niedawno Brianowi Coxowi, który wcieli się w postać Dona Framta, Nowojorskiego Rozpruwacza. Na tę chwilę nie wiadomo w jaki sposób, ani pod jakim pretekstem, Charley powróci do fabuły "Dextera".




Dodajmy, że nowa postać odegrana przez Briana Coxa, czyli Nowojorski Rozpruwacz - a właściwie Don Framt - to seryjny morderca, który przed laty terroryzował Nowy Jork. Choć nie jest już aktywny, wciąż podtrzymuje swoją złą sławę. W pierwszym sezonie postać Framta została powiązana z fabułą, gdy Dexter Morgan (Michael C. Hall), a później detektyw Claudette Wallace (Kadia Saraf), odnaleźli jego akta w skarbcu Leona Pratera (Peter Dinklage). Wątek ten ma zostać rozwinięty w nowych odcinkach. Na tę chwilę platforma Paramount+ nie ogłosiła, kiedy możemy spodziewać się premiery drugiego sezonu.

"Dexter: Zmartwychwstanie" jest bezpośrednią kontynuacją serialu "Dexter: Nowa krew". W serialu tytułowy bohater (Michael C. Hall) został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.

"Dexter: Zmartwychwstanie" – zwiastun pierwszego sezonu serialu

