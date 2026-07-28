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"Dexter: Zmartwychwstanie" - zobacz zdjęcia z 2. sezonu

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&quot;Dexter: Zmartwychwstanie&quot; - zobacz zdjęcia z 2. sezonu
Paramount+ zaprezentował pierwsze zdjęcia z 2. sezonu serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". Nowa odsłona nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, ale wiadomo już, że Dexter Morgan (Michael C. Hall) ponownie stanie do walki z seryjnymi mordercami terroryzującymi Nowy Jork.









"Dexter: Zmartwychwstanie" - szczegóły 2. sezonu



Tym razem oponentami bohatera będą zbrodniarze grani Briana Coksa (New York Ripper) oraz Dana Stevensa (Five Borough Killer). Jednocześnie Dexter zmierzy się z najbardziej osobistym przeciwnikiem w swoim życiu - kryzysem wieku średniego. Równolegle Harrison (Jack Alcott) będzie kontynuował własną walkę o sprawiedliwość, a ojca i syna czeka najmroczniejszy rozdział ich wspólnej historii. 

Do obsady nowego sezonu prócz Coksa i Stevensa dołączyli Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson i Gabriel Luna. Na ekran powrócą natomiast Uma Thurman oraz Krysten Ritter.

Funkcję showrunnera i producenta wykonawczego piastuje ponownie Clyde Phillips.

"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun 1. sezonu



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