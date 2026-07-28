"Dexter: Zmartwychwstanie" - zobacz zdjęcia z 2. sezonu

Paramount+ zaprezentował pierwsze zdjęcia z 2. sezonu serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". Nowa odsłona nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, ale wiadomo już, że Dexter Morgan (Michael C. Hall) ponownie stanie do walki z seryjnymi mordercami terroryzującymi Nowy Jork.
"Dexter: Zmartwychwstanie" - szczegóły 2. sezonu
Tym razem oponentami bohatera będą zbrodniarze grani Briana Coksa
(New York Ripper) oraz Dana Stevensa
(Five Borough Killer). Jednocześnie Dexter zmierzy się z najbardziej osobistym przeciwnikiem w swoim życiu - kryzysem wieku średniego. Równolegle Harrison (Jack Alcott
) będzie kontynuował własną walkę o sprawiedliwość, a ojca i syna czeka najmroczniejszy rozdział ich wspólnej historii.
Do obsady nowego sezonu prócz Coksa i Stevensa dołączyli Bokeem Woodbine
, Nona Parker Johnson
i Gabriel Luna
. Na ekran powrócą natomiast Uma Thurman
oraz Krysten Ritter
.
Funkcję showrunnera i producenta wykonawczego piastuje ponownie Clyde Phillips
.
"Dexter: Zmartwychwstanie" - zwiastun 1. sezonu