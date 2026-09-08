"Dexter: Zmartwychwstanie": zapowiedź wideo zdradza datę premiery 2. sezonu

Lepiej wcześniej – gdy nie znaliście daty premiery drugiego sezonu "Dextera", czy może teraz – gdy już ją znacie? To pytanie zadaje wprost nowy materiał wideo udostępniony przez twórców serialu. Zapowiedź drugiego sezonu ujawnia nie tylko fragmenty nadchodzących wydarzeń, ale i oficjalną datę premiery pierwszego odcinka kontynuacji "Zmartwychwstania". Zobaczcie ją poniżej.
"Dexter: Zmartwychwstanie": zapowiedź drugiego sezonu
"Dexter: Zmartwychwstanie": co wiemy?
Jeśli widzicie wyraźnie, wiecie już, że drugi sezon serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" będzie miał premierę już 30 października
. Dotychczas znaliśmy jedynie miesiąc premiery pierwszego z nowych odcinków – jak się okazało, twórcy zdecydowali się zadebiutować z drugim sezonem pod sam jego koniec.
Od jakiegoś czasu wiemy, w drugim sezonie "Dexter: Zmartwychwstanie
" oponentami bohatera będą zbrodniarze grani przez Briana Coksa
(New York Ripper) oraz Dana Stevensa
(Five Borough Killer). Jednocześnie Dexter zmierzy się z najbardziej osobistym przeciwnikiem w swoim życiu - kryzysem wieku średniego. Równolegle Harrison (Jack Alcott
) będzie kontynuował własną walkę o sprawiedliwość, a ojca i syna czeka najmroczniejszy rozdział ich wspólnej historii.
Do obsady nowego sezonu prócz Coksa i Stevensa dołączyli Bokeem Woodbine
, Nona Parker Johnson
i Gabriel Luna
. Na ekran powrócą natomiast Uma Thurman
oraz Krysten Ritter
.
Funkcję showrunnera i producenta wykonawczego piastuje ponownie Clyde Phillips
.