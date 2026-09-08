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"Dexter: Zmartwychwstanie": zapowiedź wideo zdradza datę premiery 2. sezonu

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dexter%3A+Zmartwychwstanie%22+%E2%80%93+drugi+sezon.+Znamy+dat%C4%99+premiery+%E2%80%93+to+ju%C5%BC+nied%C5%82ugo-168497
&quot;Dexter: Zmartwychwstanie&quot;: zapowiedź wideo zdradza datę premiery 2. sezonu
źródło: materialy promocyjne
Lepiej wcześniej – gdy nie znaliście daty premiery drugiego sezonu "Dextera", czy może teraz – gdy już ją znacie? To pytanie zadaje wprost nowy materiał wideo udostępniony przez twórców serialu. Zapowiedź drugiego sezonu ujawnia nie tylko fragmenty nadchodzących wydarzeń, ale i oficjalną datę premiery pierwszego odcinka kontynuacji "Zmartwychwstania". Zobaczcie ją poniżej.

"Dexter: Zmartwychwstanie": zapowiedź drugiego sezonu





  "Dexter: Zmartwychwstanie": co wiemy?



Jeśli widzicie wyraźnie, wiecie już, że drugi sezon serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" będzie miał premierę już 30 października. Dotychczas znaliśmy jedynie miesiąc premiery pierwszego z nowych odcinków – jak się okazało, twórcy zdecydowali się zadebiutować z drugim sezonem pod sam jego koniec.

Od jakiegoś czasu wiemy, w drugim sezonie "Dexter: Zmartwychwstanie" oponentami bohatera będą zbrodniarze grani przez Briana Coksa (New York Ripper) oraz Dana Stevensa (Five Borough Killer). Jednocześnie Dexter zmierzy się z najbardziej osobistym przeciwnikiem w swoim życiu - kryzysem wieku średniego. Równolegle Harrison (Jack Alcott) będzie kontynuował własną walkę o sprawiedliwość, a ojca i syna czeka najmroczniejszy rozdział ich wspólnej historii.



Do obsady nowego sezonu prócz Coksa i Stevensa dołączyli Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson i Gabriel Luna. Na ekran powrócą natomiast Uma Thurman oraz Krysten Ritter.

Funkcję showrunnera i producenta wykonawczego piastuje ponownie Clyde Phillips.

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