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"Diabły": Kontrowersyjna scena powraca w odrestaurowanej wersji filmu Kena Russella

The Hollywood Reporter / autor: /
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&quot;Diabły&quot;: Kontrowersyjna scena powraca w odrestaurowanej wersji filmu Kena Russella
źródło: materialy promocyjne
"Diabły" Kena Russella wracają na wielki ekran. W odrestaurowanej wersji będzie można zobaczyć kontrowersyjną scenę, którą przed laty usunęli brytyjscy cenzorzy. Jesteście na nią gotowi?

Kontrowersyjna scena z "Diabłów" powraca


"Diabły", podobnie jak inne filmy Kena Russella, nie stroniły od kontrowersji. Jednym z fragmentów, które wzbudziły największe emocje, jest scena, w której opętane zakonnice zrzucają krucyfiks i dopuszczają się aktu seksualnego znieważenia na postaci Jezusa. Sekwencja ta była tak szokująca, że brytyjscy cenzorzy podjęli decyzję o usunięciu jej w całości. Materiał przez lata uchodził za zaginiony, a reżyser obawiał się, że został zniszczony. Wersja, która trafi wkrótce do kin, bazuje na montażu odtworzonym pod nadzorem Russella w 2004 roku. 

Oliver Reed w "Diabłach"

Akcja "Diabłów" rozgrywa się w XVII-wiecznej Francji. Gdy charyzmatyczny duchowny Urbain Grandier zostaje oskarżony przez matkę Joannę, przeoryszę zakonu urszulanek, o rzucenie uroku, sytuację postanawiają wykorzystać jego przeciwnicy polityczni: król Ludwik XIII i kardynał  Richelieu. Dziesięć lat wcześniej ta sama historia stała się kanwą dramatu psychologicznego "Matka Joanna od Aniołów" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Tytułową rolę zagrała Lucyna Winnicka

W procesie poszukiwań zagininej taśmy uczestniczył krytyk Mark Kermode. Zostały one przedstawione w zrealizowanym dla brytyjskiej telewizji dokumencie "Hell on Earth: The Desecration and Resurrection of »The Devils«" z 2002 roku.

Zobacz zwiastun "Diabłów"


"Diabły" trafiły na ekrany kin w 1971 roku. Inspiracją dla scenariusza autorstwa Russella były powieść Aldousa Huxleya "Diabły z Loudun" oraz sztuka Johna Whitinga "The Devils". Główne role zagrali Vanessa Redgrave i Oliver Reed. Przypominamy zwiastun: 


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