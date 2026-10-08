"Diabły": Kontrowersyjna scena powraca w odrestaurowanej wersji filmu Kena Russella

"Diabły" Kena Russella wracają na wielki ekran. W odrestaurowanej wersji będzie można zobaczyć kontrowersyjną scenę, którą przed laty usunęli brytyjscy cenzorzy. Jesteście na nią gotowi?
Kontrowersyjna scena z "Diabłów" powraca
"Diabły
", podobnie jak inne filmy Kena Russella
, nie stroniły od kontrowersji. Jednym z fragmentów, które wzbudziły największe emocje, jest scena, w której opętane zakonnice zrzucają krucyfiks i dopuszczają się aktu seksualnego znieważenia na postaci Jezusa. Sekwencja ta była tak szokująca, że brytyjscy cenzorzy podjęli decyzję o usunięciu jej w całości. Materiał przez lata uchodził za zaginiony, a reżyser obawiał się, że został zniszczony. Wersja, która trafi wkrótce do kin, bazuje na montażu odtworzonym pod nadzorem Russella w 2004 roku.
Oliver Reed w "Diabłach"
Akcja "Diabłów
" rozgrywa się w XVII-wiecznej Francji. Gdy charyzmatyczny duchowny Urbain Grandier zostaje oskarżony przez matkę Joannę, przeoryszę zakonu urszulanek, o rzucenie uroku, sytuację postanawiają wykorzystać jego przeciwnicy polityczni: król Ludwik XIII i kardynał Richelieu. Dziesięć lat wcześniej ta sama historia stała się kanwą dramatu psychologicznego "Matka Joanna od Aniołów
" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza
. Tytułową rolę zagrała Lucyna Winnicka
.
W procesie poszukiwań zagininej taśmy uczestniczył krytyk Mark Kermode
. Zostały one przedstawione w zrealizowanym dla brytyjskiej telewizji dokumencie "Hell on Earth: The Desecration and Resurrection of »The Devils«
" z 2002 roku.
Zobacz zwiastun "Diabłów"
"Diabły
" trafiły na ekrany kin w 1971 roku. Inspiracją dla scenariusza autorstwa Russella
były powieść Aldousa Huxleya
"Diabły z Loudun" oraz sztuka Johna Whitinga
"The Devils". Główne role zagrali Vanessa Redgrave
i Oliver Reed
. Przypominamy zwiastun: