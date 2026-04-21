"Diabeł ubiera się u Prady 2". Gwiazdy na uroczystej premierze [GALERIA]

Filmy

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
1 maja do kin trafi "Diabeł ubiera się u Prady 2", wyczekiwana kontynuacja hitu z 2006 roku. W Nowym Jorku odbyła się już uroczysta premiera produkcji z udziałem gwiazd. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 

Meryl Streep znów jako Miranda Priestly



W sequelu Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily... 

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep jako Miranda Priestly i Anne Hathaway jako Andy Sachs, a także Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy oraz Simon Ashley w roli asystentki Mirandy. Na ekranie mają pojawić się także Sydney SweeneyJustin Theroux, B.J. Novak i Lady Gaga. Wszystkich zobaczycie na zdjęciach poniżej. Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David Frankel i Aline Brosh McKenna

GettyImages-2272315885.jpg Getty Images © Taylor Hill


GettyImages-2272299173.jpg Getty Images © TheStewartofNY


GettyImages-2272308931.jpg Getty Images © Taylor Hill


GettyImages-2272307559.jpg Getty Images © Taylor Hill


GettyImages-2272300540.jpg Getty Images © Taylor Hill


GettyImages-2272298254.jpg Getty Images © Michael Loccisano/GA


GettyImages-2271753739.jpg Getty Images © John Nacion


GettyImages-2272296581.jpg Getty Images © Michael Loccisano


GettyImages-2272287880.jpg Getty Images © Mike Coppola


GettyImages-2272295047.jpg Getty Images © Mike Coppola


GettyImages-2272313190.jpg Getty Images © Raymond Hall



Poniżej jeszcze wypowiedzi aktorów z czerwonego dywanu:





"Diabeł ubiera się u Prady 2" - zwiastun





