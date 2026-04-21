"Diabeł ubiera się u Prady 2". Gwiazdy na uroczystej premierze [GALERIA]

1 maja do kin trafi "Diabeł ubiera się u Prady 2", wyczekiwana kontynuacja hitu z 2006 roku. W Nowym Jorku odbyła się już uroczysta premiera produkcji z udziałem gwiazd. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z tego wydarzenia.
Meryl Streep znów jako Miranda Priestly
W sequelu Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily...
W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2
" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep
jako Miranda Priestly i Anne Hathaway
jako Andy Sachs, a także Emily Blunt
jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci
jako Nigel. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh
jako mąż Mirandy oraz Simon Ashley
w roli asystentki Mirandy. Na ekranie mają pojawić się także Sydney SweeneyJustin Theroux
, B.J. Novak
i Lady Gaga
. Wszystkich zobaczycie na zdjęciach poniżej. Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David Frankel
i Aline Brosh McKenna
.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" - zwiastun