"Diabeł ubiera się u Prady 2": Czemu Adrian Grenier nie wrócił jako Nate?
W "Diabeł ubiera się u Prady 2" wraca szereg twarzy znanych z pierwszej części: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. W filmie nie pojawi się jednak Adrian Grenier, który w oryginale wcielał się w postać chłopaka granej przez Hathaway Andy, Nate'a.

W wywiadzie dla Entertainment Weekly reżyser David Frankel przyznał, że rozważał "przemycenie" Adriana Greniera w epizodzie. Niestety, Frankel twierdzi, że "było już na to za późno w naszym harmonogramie produkcji".
    
Reżyser nie zdradził, jaki miał pomysł na powrót Nate'a. Dodał jednak kilka słów o Grenierze: Cieszę się, że wystąpił w tej reklamie Starbucksa, która jest bardzo zabawna i skromna. Uwielbiam jej pokorę i komizm.

Frankel nawiązuje do spotu reklamowego Starbucksa, w którym Grenier odnosi się wprost do tego, że nie wystąpił w "Diabeł ubiera się u Prady 2".


W marcu sam Grenier powiedział w jednym z wywiadów: To był zawód, że nie zaproszono mnie do występu w sequelu, ale rozumiem też, że istnieje pewna rezerwa co do postaci Nate'a. Więc to mogło mieć z tym coś wspólnego. Ale myślę, że daje to przestrzeń na spin-off.
   
Grenier ma na myśli komentarze widzów, którzy uważają postawę Nate'a w pierwszym filmie za samolubną i mało wspierającą względem Andy. Niektórzy nazywają go nawet prawdziwym czarnym charakterem filmu. W finale pierwszej części przyszłość tej pary pozostaje w zawieszeniu.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" wejdzie do polskich kin 1 maja.

Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily - a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku - konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej.

