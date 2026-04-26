"Diabeł ubiera się u Prady 2": Czemu Adrian Grenier nie wrócił jako Nate?

"Diabeł ubiera się u Prady 2" bez Adriana Greniera
W wywiadzie dla Entertainment Weekly reżyser David Frankel przyznał, że rozważał "przemycenie" Adriana Greniera w epizodzie. Niestety, Frankel twierdzi, że "było już na to za późno w naszym harmonogramie produkcji".
Reżyser nie zdradził, jaki miał pomysł na powrót Nate'a. Dodał jednak kilka słów o Grenierze: Cieszę się, że wystąpił w tej reklamie Starbucksa, która jest bardzo zabawna i skromna. Uwielbiam jej pokorę i komizm.
W marcu sam Grenier powiedział w jednym z wywiadów: To był zawód, że nie zaproszono mnie do występu w sequelu, ale rozumiem też, że istnieje pewna rezerwa co do postaci Nate'a. Więc to mogło mieć z tym coś wspólnego. Ale myślę, że daje to przestrzeń na spin-off.
Grenier ma na myśli komentarze widzów, którzy uważają postawę Nate'a w pierwszym filmie za samolubną i mało wspierającą względem Andy. Niektórzy nazywają go nawet prawdziwym czarnym charakterem filmu. W finale pierwszej części przyszłość tej pary pozostaje w zawieszeniu.