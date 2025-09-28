Newsy "Diabeł ubiera się u Prady 2": Meryl Streep i Stanley Tucci na pokazie Dolce & Gabbana
news

"Diabeł ubiera się u Prady 2": Meryl Streep i Stanley Tucci na pokazie Dolce & Gabbana

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diabe%C5%82+ubiera+si%C4%99+u+Prady+2%22%3A+Meryl+Streep+i+Stanley+Tucci+na+pokazie+Dolce+%26+Gabbana-163146
&quot;Diabeł ubiera się u Prady 2&quot;: Meryl Streep i Stanley Tucci na pokazie Dolce &amp; Gabbana
źródło: Getty Images
autor: TheStewartofNY
Reżyser David Frankel chce, aby "Diabeł ubiera się u Prady" był utrzymany w duchu cinéma vérité? Meryl Streep i Stanley Tucci postanowili budować swoje role w oparciu o System Stanisławskiego? A może to po prostu oryginalna forma promocji nowego filmu? Zobaczcie materiały, jakie ukazały się w mediach społecznościowych magazynu "Vogue".

GettyImages-2226961687.jpg Getty Images © XNY/Star Max
Anne Hathaway i Meryl Streep na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Miranda Priestly w pierwszym rzędzie na pokazie Dolce & Gabbana


Magazyn "Vogue" podzielił się w swoich mediach społecznościowych serią materiałów, na których możemy zobaczyć Meryl Streep i Stanleya Tucciego – czyli filmowych Mirandę Priestly i Nigela Kiplinga – podczas odbywającego się właśnie w Mediolanie Tygodnia Mody. Na jednym z filmików widzimy, jak para zasiada w pierwszym rzędzie pokazu wiosennej kolekcji Dolce & Gabbana, zajmując miejsce obok Naomi Campbell, na innych Streep/Priestly rozmawia z redaktorką naczelną Anną Wintour, i wznosi toast wraz z projektantami i twórcami pokazu. 

Wszystkie materiały możecie zobaczyć poniżej: 




"Diabeł ubiera się u Prady 2" jest na etapie produkcji. Do swoich ról powrócą nie tylko Streep i Tucci, ale także Anne Hathaway i Emily Blunt, czyli ekranowe Andy Sachs i Emily Charlton. W filmie wystąpią też m.in. Lucy Liu, Justin Theroux i Kenneth Branagh, który gra męża Mirandy. 

W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe. Jej główną rywalką okazuje się Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży. Premiera zaplanowana jest na 1 maja przyszłego roku. 

Zobacz zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady"


"Diabeł ubiera się u Prady" trafił na ekrany w 2006 roku. Była to historia początkującej dziennikarki, która dostaje posadę asystentki Mirandy Priestly, wpływowej redaktorki naczelnej czasopisma "Runaway". Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Meryl Streep

Zobacz wszystkie artykuły

The Devil Wears Prada 2  (2026)

 The Devil Wears Prada 2

Diabeł ubiera się u Prady  (2006)

 Diabeł ubiera się u Prady

Najnowsze Newsy

Filmy

"Ministranci" – recenzja najlepszego filmu Gdynii 2025

VOD Seriale Filmy

Czego David Corenswet zazdrości Nicholasowi Houltowi?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji

FILMATURA.HAS 2025 - Literacki Festiwal Filmowy zaprasza

Festiwale i nagrody Filmy

Złote Lwy 2025 dla filmu "Ministranci". "Franz Kafka" też nagrodzony

30 komentarzy
Filmy

Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

5 komentarzy
Filmy

Z "Andora" do "Opowieści z Narnii"

1 komentarz