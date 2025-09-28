"Diabeł ubiera się u Prady 2": Meryl Streep i Stanley Tucci na pokazie Dolce & Gabbana

Reżyser David Frankel chce, aby "Diabeł ubiera się u Prady" był utrzymany w duchu cinéma vérité? Meryl Streep i Stanley Tucci postanowili budować swoje role w oparciu o System Stanisławskiego? A może to po prostu oryginalna forma promocji nowego filmu? Zobaczcie materiały, jakie ukazały się w mediach społecznościowych magazynu "Vogue". Getty Images © XNY/Star Max
Anne Hathaway i Meryl Streep na planie "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Miranda Priestly w pierwszym rzędzie na pokazie Dolce & Gabbana
Magazyn "Vogue" podzielił się w swoich mediach społecznościowych serią materiałów, na których możemy zobaczyć Meryl Streep
i Stanleya Tucciego
– czyli filmowych Mirandę Priestly i Nigela Kiplinga – podczas odbywającego się właśnie w Mediolanie Tygodnia Mody. Na jednym z filmików widzimy, jak para zasiada w pierwszym rzędzie pokazu wiosennej kolekcji Dolce & Gabbana, zajmując miejsce obok Naomi Campbell
, na innych Streep
/Priestly rozmawia z redaktorką naczelną Anną Wintour
, i wznosi toast wraz z projektantami i twórcami pokazu.
Wszystkie materiały możecie zobaczyć poniżej:
"Diabeł ubiera się u Prady 2
" jest na etapie produkcji. Do swoich ról powrócą nie tylko Streep
i Tucci
, ale także Anne Hathaway
i Emily Blunt
, czyli ekranowe Andy Sachs i Emily Charlton. W filmie wystąpią też m.in. Lucy Liu
, Justin Theroux
i Kenneth Branagh
, który gra męża Mirandy.
W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe. Jej główną rywalką okazuje się Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży. Premiera zaplanowana jest na 1 maja przyszłego roku.
Zobacz zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady"
"Diabeł ubiera się u Prady
" trafił na ekrany w 2006 roku. Była to historia początkującej dziennikarki, która dostaje posadę asystentki Mirandy Priestly, wpływowej redaktorki naczelnej czasopisma "Runaway". Przypominamy zwiastun: