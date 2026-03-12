Newsy Filmy Multimedia "Diabeł ubiera się u Prady 2": nowy zwiastun i plakat
Filmy / Multimedia

"Diabeł ubiera się u Prady 2": nowy zwiastun i plakat

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diabe%C5%82+ubiera+si%C4%99+u+Prady+2%22%3A+Streep%2C+Hathaway%2C+Blunt+i+Tucci+na+nowym+plakacie-165599
&quot;Diabeł ubiera się u Prady 2&quot;: nowy zwiastun i plakat
źródło: Getty Images
autor: James Devaney
"Diabeł ubiera się u Prady 2" to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Dystrybutor postanowił zrobić fanom niespodziankę i zaprezentował nowy spot i plakat z gwiazdami produkcji.  

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Diabeł ubiera się u Prady 2": zwiastun i plakat



W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel. 




Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału z 2006 roku, czyli David FrankelAline Brosh McKenna. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach pojawią także Sydney Sweeney i Lady Gaga.  

Przypomnijmy: "Diabeł ubiera się u Prady" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.  

Powiązane artykuły Diabeł ubiera się u Prady 2

Zobacz wszystkie artykuły

Diabeł ubiera się u Prady 2  (2026)

 Diabeł ubiera się u Prady 2

Diabeł ubiera się u Prady  (2006)

 Diabeł ubiera się u Prady

Najnowsze Newsy

Filmy

Czy "Król dopalaczy" to polski "Wilk z Wall Street"? Tak było na premierze

2 komentarze
Gry

"Pokémon Pokopia" hitem. Nintendo chwali się wynikami

1 komentarz
Filmy

Jak każe obyczaj, poznajcie obsadę "The Custom of the Country"

4 komentarze
Seriale

Recenzja "One Piece" sezon 2.: Triumf dzikiej wyobraźni! Oceniamy

Seriale

Ze "Słodkich kłamstewek" do "Słonecznego patrolu"

Festiwale i nagrody Filmy

Iran zaatakuje Oscary? FBI wydało ostrzeżenie

14 komentarzy
Filmy

Filmweb poleca "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

4 komentarze