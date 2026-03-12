"Diabeł ubiera się u Prady 2": nowy zwiastun i plakat

"Diabeł ubiera się u Prady 2" to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Dystrybutor postanowił zrobić fanom niespodziankę i zaprezentował nowy spot i plakat z gwiazdami produkcji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Diabeł ubiera się u Prady 2": zwiastun i plakat
W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2
" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep
jako Miranda Priestly, Anne Hathaway
jako Andy Sachs, Emily Blunt
jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci
jako Nigel.
Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału z 2006 roku, czyli David Frankel
i Aline Brosh McKenna
. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh
jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach pojawią także Sydney Sweeney
i Lady Gaga
.
Przypomnijmy: "Diabeł ubiera się u Prady
" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.