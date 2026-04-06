Newsy Filmy Multimedia "Diabeł ubiera się u Prady 2": Streep, Hathaway i Blunt w nowym zwiastunie
20th Century Studios zaprezentowało nowy zwiastun jednej z bardziej wyczekiwanych premier tego roku, czyli "Diabeł ubiera się u Prady 2". Kontynuacja hitu sprzed dwóch dekad trafi do kin już 1 maja. 

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel.  Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału z 2006 roku, czyli David Frankel i Aline Brosh McKenna. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach pojawią także Sydney Sweeney i Lady Gaga.  


Przypomnijmy: "Diabeł ubiera się u Prady" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.  

W drugiej części Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily... 

