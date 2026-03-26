Fani przeszkadzali w zdjęciach do "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Meryl Streep komentuje doniesienia

Wiadomo, że praca nad sequelami po latach nie jest łatwa, ale mało mówi się o trudnościach, które mogą wystąpić już na samych planach zdjęciowych takich produkcji. O tych kłopotach wypowiedziała się ostatnio Meryl Streep, która po dwudziestu latach wróciła do swojej bohaterki w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2". W niedawnym wywiadzie wyznała, że w trakcie prac na planie na co dzień mierzyła się z tłumem fanów, od których ekipa musiała odgrodzić się policyjnymi barierkami.

Choć na ulicach Nowego Jorku codziennie kręci się pewnie kilka pełnometrażowych produkcji, plan "Diabeł ubiera się u Prady 2" wywołał ogromną ekscytację wśród mieszkańców. Anne Hathaway oraz Meryl Streep, główne gwiazdy produkcji, wspomniały w różnych wywiadach, że w trakcie swoich aktorskich karier nie spotkały jeszcze tak wielu trudności ze strony fanów w czasie okresu zdjęciowego.

Mimo, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę ze znaczenia i wpływu pierwszego filmu sprzed dwóch dekad, myślę, że żadne z nas nie było przygotowane na taką falę – zarówno życzliwości, jak i ogromnego zainteresowania – która nas zalała. Potrzebowaliśmy policyjnych barierek i kontroli tłumu. Docierały tu całe autokary z fanami, paparazzi nas oblegali, a jednego razu nawet wskakiwali przed kamerę i w kadr, wdając się przy tym w sprzeczkę z ekipą! Annie zachowała spokój, ale mnie to wytrąciło z równowagi – powiedziała Meryl Streep w rozmowie z Harper's Bazaar.

Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele zmian, także w świecie modowym. Pewne rzeczy zostały jednak takie same i – zdaniem Meryl Streep – widać to w szczególności w trakcie pokazów mody. Część zdjęć do filmu była kręcona w Mediolanie, w trakcie prawdziwych pokazów na Milan Fashion Week. Aktorka wyznawała, że nie spodziewała się, że branża dalej promuje tak szczupłe sylwetki modelek uczestniczących w pokazach.

Uderzyło mnie, jak nie tylko piękne i młode — wszyscy wydają mi się młodzi — ale też niepokojąco szczupłe były modelki. Tym bardziej, że wydawało mi się, że ten problem został rozwiązany lata temu. Annie też to zauważyła i od razu pobiegła do producentów, wymagając obietnicy, że modelki w pokazie, który przygotowywaliśmy na potrzeby filmu, nie będą aż tak wychudzone! To osoba z zasadami  – powiedziała Streep.

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel.



Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału z 2006 roku, czyli David Frankel i Aline Brosh McKenna. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach pojawią także Sydney Sweeney i Lady Gaga.  

Przypomnijmy: "Diabeł ubiera się u Prady" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.  


"Diabeł ubiera się u Prady 2" – zwiastun filmu

