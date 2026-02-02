Newsy Filmy Multimedia "Diabeł ubiera się u Prady 2": pełny zwiastun. Meryl Streep i spółka znowu razem
"Diabeł ubiera się u Prady 2": pełny zwiastun. Meryl Streep i spółka znowu razem

Wytwórnia 20th Century Studios zaprezentowała dziś w nocy pełny zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Kontynuacja wielkiego hitu z 2006 roku trafi na ekrany polskich kin 1 maja.

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy.  Na ekranie w epizodach pojawią także Sydney Sweeney i Lady Gaga.


Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David FrankelAline Brosh McKenna

"Diabeł ubiera się u Prady" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.  


W drugiej części Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily... 

