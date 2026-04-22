"Diabeł ubiera się u Prady 2": scena z Sydney Sweeney została wycięta z filmu

Jeśli po doniesieniach o tym, że Sydney Sweeney pojawi się w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2", byliście ciekawi jej występu, mamy dla was złą wiadomość. Scena z udziałem aktorki została wycięta.
Jak miała wyglądać scena z udziałem Sweeney?
The Hollywood Reporter informuje, że Sweeney
miała zagrać samą siebie w około trzyminutowej scenie, będącej częścią ponownego wprowadzenia postaci Emily Charlton (granej przez Emily Blunt
). W jednej z początkowych sekwencji bohaterka stylizowała celebrytkę - właśnie Sweeney
. Ostatecznie jednak scena nie pasowała do reszty otwarcia filmu i została usunięta w montażu.
W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2
" znalazło się jednak sporo innych gwiazd. Poza wspomnianą Blunt
w filmie wystąpili Meryl Streep
jako Miranda Priestly, Anne Hathaway
jako Andy Sachs i Stanley Tucci
jako Nigel, a także m.in. Kenneth Branagh
jako mąż Mirandy oraz Simone Ashley
w roli jej asystentki. Na ekranie mają pojawić się także Justin Theroux
, B.J. Novak
i Lady Gaga
. Film opowiada o dalszych losach redakcji magazynu Runway, gdzie Miranda stanie naprzeciw swojej dawnej asystentki Emily.
Sweeney możemy aktualnie oglądać w trzecim sezonie "Euforii
". Aktorka powróci także w sequelu "Pomocy domowej
" Paula Feiga
.
Premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2
" zaplanowana jest na 1 maja.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" - zwiastun