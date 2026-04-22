"Diabeł ubiera się u Prady 2": scena z Sydney Sweeney została wycięta z filmu
Jeśli po doniesieniach o tym, że Sydney Sweeney pojawi się w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2", byliście ciekawi jej występu, mamy dla was złą wiadomość. Scena z udziałem aktorki została wycięta.

Jak miała wyglądać scena z udziałem Sweeney?



GettyImages-2260666302.jpg Getty Images © Rebecca Sapp


The Hollywood Reporter informuje, że Sweeney miała zagrać samą siebie w około trzyminutowej scenie, będącej częścią ponownego wprowadzenia postaci Emily Charlton (granej przez Emily Blunt). W jednej z początkowych sekwencji bohaterka stylizowała celebrytkę - właśnie Sweeney. Ostatecznie jednak scena nie pasowała do reszty otwarcia filmu i została usunięta w montażu.

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazło się jednak sporo innych gwiazd. Poza wspomnianą Blunt w filmie wystąpili Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs i Stanley Tucci jako Nigel, a także m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy oraz Simone Ashley w roli jej asystentki. Na ekranie mają pojawić się także Justin Theroux, B.J. Novak i Lady Gaga. Film opowiada o dalszych losach redakcji magazynu Runway, gdzie Miranda stanie naprzeciw swojej dawnej asystentki Emily.

Sweeney możemy aktualnie oglądać w trzecim sezonie "Euforii". Aktorka powróci także w sequelu "Pomocy domowej" Paula Feiga.

Premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" zaplanowana jest na 1 maja.

