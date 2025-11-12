Newsy Filmy Multimedia "Diabeł ubiera się u Prady 2": zwiastun. Meryl Streep i Anne Hathaway wracają!
W sieci zadebiutował teaserowy zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Kontynuacja kasowego hitu z 2006 roku zadebiutuje na ekranach 1 maja 2026 roku.   

W obsadzie "The Devil Wears Prada 2" znalazły się wszystkie najważniejsze osoby z oryginału, czyli Meryl Streep jako Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs, Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel. W nowym filmie wystąpi także Kenneth Branagh jako mąż Mirandy.   


Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David Frankel i Aline Brosh McKenna.

"Diabeł ubiera się u Prady" był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.  

W drugiej części Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy Emily... 


 

