"Diabeł ubiera się u Prady 2": zwiastun. Meryl Streep i Anne Hathaway wracają!

Diabeł ubiera się u Prady 2": zwiastun

Diabeł ubiera się u Prady 2": co wiemy o filmie

W obsadzieznalazły się wszystkie najważniejsze osoby z oryginału, czylijako Miranda Priestly,jako Andy Sachs,jako Emily Charlton orazjako Nigel. W nowym filmie wystąpi takżeZa reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału,był historią Andy Sachs, błyskotliwej absolwentki dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała. Film zarobił na całym świecie 326 milionów dolarów, a także przyniósł Meryl Streep Złoty Glob oraz nominację do Oscara.W drugiej części Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy Emily...