"Diabeł ubiera się u Prady 2" podbija Disney+. Najlepszy debiut filmu aktorskiego od czasu "Deadpoola & Wolverine'a"

"Diabeł ubiera się u Prady 2" może pochwalić się kolejnym sukcesem. Po tym, jak film zarobił w kinach ponad 690 milionów dolarów, sequel komedii z Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt zaliczył również znakomity debiut na platformach streamingowych Disney+ i Hulu.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" - dane o oglądalności
W ciągu pierwszych pięciu dni dostępności sequel zebrał 15,2 mln wyświetleń. Wynik ten sprawił, że produkcja 20th Century Studios zanotowała największy debiut filmu aktorskiego na Disney+ i Hulu od czasu widowiska "Deadpool & Wolverine
" z 2024 roku.
Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza to, iż "Diabeł ubiera się u Prady 2
" pobił konkretny wynik osiągnięty przez produkcję Marvela. Disney podawał, że "Deadpool & Wolverine
" zgromadził 19,4 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych sześciu dni obecności na platformach. Firma nie ujawniła jednak, ile dokładnie wynosił wynik filmu po pięciu dniach, dlatego nie da się bezpośrednio porównać obu rezultatów. Można natomiast stwierdzić, że "Diabeł ubiera się u Prady 2
" jest najpopularniejszym filmem aktorskim pod względem pięciodniowej premiery streamingowej od czasu "Deadpoola & Wolverine'a
".
Wynik 15,2 miliona wyświetleń nie oznacza przy tym liczby pojedynczych widzów. Disney wylicza oglądalność, dzieląc łączny czas odtworzeń filmu przez jego czas trwania, który w przypadku "Diabła ubiera się u Prady 2
" wynosi 119 minut.
Sequel jest kontynuacją popularnej komedii z 2006 roku. Anne Hathaway
ponownie wciela się w Andy Sachs, która po latach wraca na drogę swojej dawnej szefowej, bezwzględnej Mirandy Priestly (Meryl Streep
). Tym razem obie muszą zmierzyć się ze zmianami zachodzącymi w świecie mody oraz kryzysem tradycyjnego rynku magazynowego. Emily Blunt
również powraca jako Emily Charlton. Za kamerą ponownie stanął David Frankel
, reżyser pierwszej części. Scenariusz napisała Aline Brosh McKenna
, autorka tekstu do oryginalnego filmu, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Justin Theroux
, Lucy Liu
i Kenneth Branagh
.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" - zwiastun