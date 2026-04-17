"Diabeł ubiera się u Prady 2": co pokazano w nowym fragmencie filmu?
"Diabeł ubiera się u Prady 2": co pokazano w nowym fragmencie filmu?

Do premiery filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" zostało już niewiele czasu, tymczasem na CinemaConie pokazano nowe materiały z tej wyczekiwanej kontynuacji.

Podczas prezentacji głos zabrała Anne Hathaway (która połączyła się z widzami przez internet). Zapowiedziała przygotowany materiał i zauważyła, jak dużą popkulturową siłę ma oryginał po dwóch dekadach od premiery.

Z relacji obenych wynika, że pokazany materiał zabiera widzów do redakcji magazynu "Runway", gdzie Meryl Streep jako Miranda Priestly wraca do swojej ikonicznej roli bezwzględnej redaktorki naczelnej. W jednej ze scen bohaterka prowadzi spotkanie redakcyjne i nie szczędzi ostrych komentarzy wobec propozycji zespołu, podtrzymując swój charakterystyczny, sarkastyczny styl (m.in. wyraza pragnienie, by jej samobójstwo było szybkie i bezbolesne). W scenie obecna jest też nowa postać grana przez Simone Ashley, która stara się powstrzymać Mirandę od niepoprawnych politycznie komentarzy. 

W sequelu Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily... 

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: wspomniane Meryl Streep jako Miranda Priestly i Anne Hathaway jako Andy Sachs, a także Emily Blunt jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci jako Nigel. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach mają pojawić się także Sydney Sweeney i Lady Gaga.

Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David Frankel i Aline Brosh McKenna. Premiera już 1 maja.

Powiązane artykuły Diabeł ubiera się u Prady 2

Diabeł ubiera się u Prady 2  (2026)

Diabeł ubiera się u Prady  (2006)

Brad Pitt i piesek w survivalowym filmie twórcy "Furii"

Nowy "Jackass" będzie ostatnim? Ujawniono szczegóły projektu

MDAG: Wielki krok w stronę dostępności!

Nagradzane filmy w programie Nowych Horyzontów

"Metro 2039" nadchodzi! Zobacz zwiastun

Lana Del Rey nagrała piosenkę dla Jamesa Bonda

Christina Applegate w szpitalu

