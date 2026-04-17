"Diabeł ubiera się u Prady 2": co pokazano w nowym fragmencie filmu?

Do premiery filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" zostało już niewiele czasu, tymczasem na CinemaConie pokazano nowe materiały z tej wyczekiwanej kontynuacji.
Meryl Streep powraca jako Miranda Priestly
Podczas prezentacji głos zabrała Anne Hathaway
(która połączyła się z widzami przez internet). Zapowiedziała przygotowany materiał i zauważyła, jak dużą popkulturową siłę ma oryginał po dwóch dekadach od premiery.
Z relacji obenych wynika, że pokazany materiał zabiera widzów do redakcji magazynu "Runway", gdzie Meryl Streep
jako Miranda Priestly wraca do swojej ikonicznej roli bezwzględnej redaktorki naczelnej. W jednej ze scen bohaterka prowadzi spotkanie redakcyjne i nie szczędzi ostrych komentarzy wobec propozycji zespołu, podtrzymując swój charakterystyczny, sarkastyczny styl (m.in. wyraza pragnienie, by jej samobójstwo było szybkie i bezbolesne). W scenie obecna jest też nowa postać grana przez Simone Ashley, która stara się powstrzymać Mirandę od niepoprawnych politycznie komentarzy.
W sequelu Miranda zmaga się z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily...
W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2
" znalazły się wszystkie gwiazdy oryginału: wspomniane Meryl Streep
jako Miranda Priestly i Anne Hathaway
jako Andy Sachs, a także Emily Blunt
jako Emily Charlton oraz Stanley Tucci
jako Nigel. W nowym filmie do obsady dołączył m.in. Kenneth Branagh
jako mąż Mirandy. Na ekranie w epizodach mają pojawić się także Sydney Sweeney
i Lady Gaga
.
Za reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginału, David Frankel
i Aline Brosh McKenna
. Premiera już 1 maja.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" - zwiastun