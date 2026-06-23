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"Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi na Disney+ już w lipcu. Znamy datę

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diabe%C5%82+ubiera+si%C4%99+u+Prady+2%22+trafi+na+Disney%2B+ju%C5%BC+w+lipcu.+Znamy+dat%C4%99-167232
&quot;Diabeł ubiera się u Prady 2&quot; trafi na Disney+ już w lipcu. Znamy datę
Miłośnicy mody i ciętych ripost Mirandy Priestly mogą wpisać do kalendarza ważną datę – datę premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2". Ogłoszono właśnie, że film zadebiutuje w serwisie Disney+ już 29 lipca. To na razie amerykańska premiera, ale można się spodziewać, że także w Polsce film trafi na platformę w podobnym czasie.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" – powrót po latach



Akcja sequela rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Andy Sachs, ponownie grana przez Anne Hathaway, nie jest już zagubioną asystentką. Bohaterka awansowała na redaktorkę działu reportaży magazynu "Runway". Tymczasem Emily Charlton (Emily Blunt) zrobiła oszałamiającą karierę i jako wpływowa menedżerka w Diorze kontroluje budżety reklamowe, których "Runway" rozpaczliwie potrzebuje po skandalu, w jaki został wplątany.


W obsadzie ponownie oglądamy też Meryl Streep i Stanleya Tucciego.

Film ponownie wyreżyserował David Frankel, a za scenariusz odpowiada Aline Brosh McKenna

Od majowej premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2" zarobił imponujące 677 mln dolarów na całym świecie.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" – powrót po latach




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