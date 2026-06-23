"Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi na Disney+ już w lipcu. Znamy datę

Miłośnicy mody i ciętych ripost Mirandy Priestly mogą wpisać do kalendarza ważną datę – datę premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2". Ogłoszono właśnie, że film zadebiutuje w serwisie Disney+ już 29 lipca. To na razie amerykańska premiera, ale można się spodziewać, że także w Polsce film trafi na platformę w podobnym czasie.
Akcja sequela rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Andy Sachs, ponownie grana przez Anne Hathaway
, nie jest już zagubioną asystentką. Bohaterka awansowała na redaktorkę działu reportaży magazynu "Runway". Tymczasem Emily Charlton (Emily Blunt
) zrobiła oszałamiającą karierę i jako wpływowa menedżerka w Diorze kontroluje budżety reklamowe, których "Runway" rozpaczliwie potrzebuje po skandalu, w jaki został wplątany.
W obsadzie ponownie oglądamy też Meryl Streep
i Stanleya Tucciego
.
Film ponownie wyreżyserował David Frankel
, a za scenariusz odpowiada Aline Brosh McKenna
.
Od majowej premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2
" zarobił imponujące 677 mln dolarów na całym świecie.