"Diabeł ubiera się u Prady 2" zrobi diabelnie dobry wynik w box-offisie?
Filmy / Box office

Deadline
źródło: Materiały prasowe
Zanosi się na to, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" zarobi diabelnie dużo pieniędzy. Według przewidywań kontynuacja hitu sprzed 20 lat w weekend otwarcia wyciśnie z widzów aż 180 milionów dolarów przychodu.
      

68992_1.$.jpg


Box-office'owi progności zapowiadają, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" zakończy pierwszy weekend wyświetlania w amerykańskich kina z wynikiem w przedziale 73-80 milionów dolarów. Przewidywania na resztę świata mówią o dodatkowych 100 milionach. Możliwe więc, że kontynuacja hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway sprzed 20 lat po trzech pierwszych dniach będzie miała na koncie 180 milionów dolarów.

W oparciu o przedsprzedaż i zainteresowanie filmem spekuluje się, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" może otworzyć się w amerykańskich kinach z wynikiem podobnym do takich hitów jak "Projekt Hail Mary" (otwarcie 80,5 mln dolarów) czy "Diuna: Część druga" (82,5 mln dolarów).

W poniedziałek zadebiutował promujący film teledysk do piosenki "Runaway" w wykonani Lady Gagi i Doechii. Na YouTubie obejrzały go na razie 3 miliony osób.


Na razie w sieci nie pojawiły się recenzje filmu.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" wchodzi do polskich kin 1 maja.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" – zwiastun




Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily - a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku - konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej.

