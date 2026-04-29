"Diabeł ubiera się u Prady 2" zrobi diabelnie dobry wynik w box-offisie?

Zanosi się na to, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" zarobi diabelnie dużo pieniędzy. Według przewidywań kontynuacja hitu sprzed 20 lat w weekend otwarcia wyciśnie z widzów aż 180 milionów dolarów przychodu.
Ile zarobi "Diabeł ubiera się u Prady 2" w pierwszy weekend?
Box-office'owi progności zapowiadają, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" zakończy pierwszy weekend wyświetlania w amerykańskich kina z wynikiem w przedziale 73-80 milionów dolarów. Przewidywania na resztę świata mówią o dodatkowych 100 milionach. Możliwe więc, że kontynuacja hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway sprzed 20 lat po trzech pierwszych dniach będzie miała na koncie 180 milionów dolarów.