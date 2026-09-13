"Diablo" jako serial animowany. Netflix przygotowuje ekranizację kultowej gry

"Diablo" trafi do świata streamingu. Netflix pracuje nad animowanym serialem osadzonym w uniwersum popularnej serii gier. Projekt został zapowiedziany przez prezeskę Blizzard Entertainment Johannę Faries podczas ceremonii otwarcia BlizzConu 2026 w Anaheim.
Netflix odwiedzi Sanktuarium
"Diablo
" to seria gier action RPG osadzona w mrocznym świecie Sanktuarium, gdzie ludzkość uwikłana jest w odwieczny konflikt między Wysokimi Niebiosami a Płonącymi Piekłami. Pierwsza odsłona cyklu trafiła na rynek w 1996 roku, co oznacza, że w tym roku seria obchodzi 30. rocznicę powstania. Najnowsza część, "Diablo IV
", zadebiutowała w 2023 roku.
Blizzard potwierdził współpracę z Netfliksem w oficjalnym komunikacie: Po dekadach ożywiania całych uniwersów za pośrednictwem naszych gier współpracujemy z twórcami o ogromnych możliwościach, aby na nowych ekranach opowiadać jeszcze więcej historii wykraczających poza świat gier. Nowy serial animowany osadzony w świecie "Diablo" jest obecnie rozwijany wspólnie z Netfliksem.
Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły, obsady ani daty premiery serialu. Blizzard zapowiada,
że to dopiero początek współpracy między obiema firmami: W naszych uniwersach powstaje jeszcze więcej projektów.
Zwiastun gry "Diablo IV"