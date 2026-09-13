Newsy Seriale "Diablo" jako serial animowany. Netflix przygotowuje ekranizację kultowej gry
Seriale

"Diablo" jako serial animowany. Netflix przygotowuje ekranizację kultowej gry

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diablo%22+jako+serial+animowany.+Netflix+przygotowuje+ekranizacj%C4%99+kultowej+gry-168577
&quot;Diablo&quot; jako serial animowany. Netflix przygotowuje ekranizację kultowej gry
"Diablo" trafi do świata streamingu. Netflix pracuje nad animowanym serialem osadzonym w uniwersum popularnej serii gier. Projekt został zapowiedziany przez prezeskę Blizzard Entertainment Johannę Faries podczas ceremonii otwarcia BlizzConu 2026 w Anaheim.

Netflix odwiedzi Sanktuarium



"Diablo" to seria gier action RPG osadzona w mrocznym świecie Sanktuarium, gdzie ludzkość uwikłana jest w odwieczny konflikt między Wysokimi Niebiosami a Płonącymi Piekłami. Pierwsza odsłona cyklu trafiła na rynek w 1996 roku, co oznacza, że w tym roku seria obchodzi 30. rocznicę powstania. Najnowsza część, "Diablo IV", zadebiutowała w 2023 roku.


Blizzard potwierdził współpracę z Netfliksem w oficjalnym komunikacie: Po dekadach ożywiania całych uniwersów za pośrednictwem naszych gier współpracujemy z twórcami o ogromnych możliwościach, aby na nowych ekranach opowiadać jeszcze więcej historii wykraczających poza świat gier. Nowy serial animowany osadzony w świecie "Diablo" jest obecnie rozwijany wspólnie z Netfliksem.  

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły, obsady ani daty premiery serialu. Blizzard zapowiada, że to dopiero początek współpracy między obiema firmami: W naszych uniwersach powstaje jeszcze więcej projektów.

Zwiastun gry "Diablo IV"



Powiązane artykuły Diablo II

Zobacz wszystkie artykuły

Diablo IV  (2023)

 Diablo IV

Diablo III  (2012)

 Diablo III

Diablo  (1996)

 Diablo

Diablo II  (2000)

 Diablo II

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Universal świętuje rekord "Odysei"

4 komentarze

Kto wróci do "Rodzinnego domu wariatów"?

1 komentarz
Filmy

Wiemy, o czym opowie "The Exorcist: Martyrs"

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Wiemy, który film zdobył Złotego Lwa w Wenecji

22 komentarze
Filmy

Nie żyje producent "Ostatniego cesarza" i "IO"

3 komentarze
Seriale Filmy

James Gunn wprowadzi tę postać w "Man of Tomorrow"?

6 komentarzy

PLOTKA: Czy to nowa gwiazda filmu Brady'ego Corbeta?

2 komentarze