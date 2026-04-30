Powstaje serial dokumentalny o księżnej Dianie. Będzie oparty na nieznanych dotąd nagraniach

Diana Spencer w ostatnich latach została sportretowana na ekranie w filmie "Spencer" (przez Kristen Stewart) i serialu "The Crown" (przez Emmę Corrin i Elizabeth Debicki), a teraz powstaje nowy serial dokumentalny poświęcony księżnej Walii. Ma on rzucić nowe światło na jej życie. Produkcja zatytułowana roboczo "Diana: The Unheard Truth" skupi się na niepublikowanych dotąd nagraniach audio z udziałem księżnej.
Co pokaże dokument?
Sercem serii jest pięć godzin nagrań z 1991 roku, zarejestrowanych przez bliskiego przyjaciela księżnej, dr. Jamesa Colthursta. Taśmy zostały potajemnie wyniesione z Pałacu Kensington i przekazane pisarzowi Andrew Mortonowi. Na ich podstawie powstała książka "Diana. Moja historia", która znacząco wpłynęła na postrzeganie brytyjskiej rodziny królewskiej. Przez ponad trzy dekady publicznie ujawniono mniej niż godzinę tych materiałów - teraz twórcy uzyskali pełny dostęp do archiwum. Za projekt odpowiadają firmy Love Monday TV oraz 53 Degrees Global. Trzyczęściowy dokument ma zadebiutować 31 sierpnia 2027 roku – dokładnie w 30. rocznicę śmierci Diany.
W dokumencie pojawią się zarówno Morton, jak i Colthurst oraz wydawca Michael O’Mara. Wspólnie wrócą do kulis powstawania głośnej biografii, opowiadając o ryzyku, jakie podejmowała Diana, oraz o ogromnej presji medialnej, z jaką musieli się mierzyć. Nagrania obejmują osobiste relacje księżnej dotyczące życia w rodzinie królewskiej, jej przewidywania na temat przyszłości Karola III
i Kamili
, a także plany dotyczące niezależnego życia poza monarchią.
Wśród rozmówców znaleźli się m.in. przyjaciółka ze szkoły Delissa Needham, fryzjer Sam McKnight, astrolog Penny Thornton
, tancerz Wayne Sleep
, były ochroniarz Ken Wharfe
, rzecznik prasowy Dickie Arbiter
, fotograf Kent Gavin
oraz dziennikarz Richard Kay.
"Spencer" - zwiastun