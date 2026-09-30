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"Digger" z Tomem Cruise'em pierwotnie miał tytuł "Blah, Blah, Blah". Iñárritu wyjaśnia

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Digger%22+pierwotnie+mia%C5%82+tytu%C5%82+%22Blah%2C+Blah%2C+Blah%22.+Alejandro+Gonzalez+I%C3%B1%C3%A1rritu+wyja%C5%9Bnia-168857
&quot;Digger&quot; z Tomem Cruise'em pierwotnie miał tytuł &quot;Blah, Blah, Blah&quot;. Iñárritu wyjaśnia
źródło: Materiały prasowe
"Digger", najnowszy film Alejandra Gonzaleza Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej, mógł mieć zupełnie inny, bardziej osobliwy tytuł. Reżyser zdradził, że początkowo chciał nazwać produkcję... "Blah, Blah, Blah".

Skąd pomysł na pierwotny tytuł filmu?



GettyImages-2297748994.jpg Getty Images © Taylor Hill


Przypomnijmy, że tytuł "Digger" pochodzi od nazwiska bohatera granego przez Cruise'a - potentata naftowego Diggera Rockwella. Jak wyjaśnił Iñárritu w rozmowie z IndieWire, jego pierwszy pomysł miał jednak zupełnie inne źródło: "Blah, Blah, Blah" było odniesieniem do tej niesamowitej, strasznej, przerażającej broni, którą posiadają ludzie, czyli języka. Może on zmienić postrzeganie rzeczywistości doświadczanej przez twoje ciało. Może sprawić, że uwierzysz w coś, czego nie widzisz.

Iñárritu podkreślił również, że jest wdzięczny Warner Bros. i Legendary za to, że zdecydowały się sfinansować tak nietypowy projekt. Budżet filmu wyniósł około 125 mln dolarów: W świecie strachu, w którym żyjemy, wszyscy chcą czegoś pewnego. Ten film taki nie jest. Zrobienie go i trafienie w odpowiedni ton było dużym ryzykiem. Ale Warner Bros. i Legendary były naprawdę odważne. Nigdy się nie zawahały. Uwierzono w ten film - w jego aktualność, absurd i człowieczeństwo.

"Digger" opowiada o Diggerze Rockwellu, najpotężniejszym człowieku na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. W obsadzie obok Cruise'a znaleźli się m.in. Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller i John Goodman. Na ten moment wygląda, że produkcja podzieli krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes zebrano jak dotąd 123 recenzje filmu, a 52% z nich to opinie pozytywne. 

Film trafi do polskich kin 9 października.

"Digger" - zwiastun



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