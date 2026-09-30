"Digger" z Tomem Cruise'em pierwotnie miał tytuł "Blah, Blah, Blah". Iñárritu wyjaśnia

"Digger", najnowszy film Alejandra Gonzaleza Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej, mógł mieć zupełnie inny, bardziej osobliwy tytuł. Reżyser zdradził, że początkowo chciał nazwać produkcję... "Blah, Blah, Blah".
Skąd pomysł na pierwotny tytuł filmu?
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Przypomnijmy, że tytuł "Digger
" pochodzi od nazwiska bohatera granego przez Cruise'a
- potentata naftowego Diggera Rockwella. Jak wyjaśnił Iñárritu
w rozmowie z IndieWire, jego pierwszy pomysł miał jednak zupełnie inne źródło: "Blah, Blah, Blah" było odniesieniem do tej niesamowitej, strasznej, przerażającej broni, którą posiadają ludzie, czyli języka. Może on zmienić postrzeganie rzeczywistości doświadczanej przez twoje ciało. Może sprawić, że uwierzysz w coś, czego nie widzisz. Iñárritu
podkreślił również, że jest wdzięczny Warner Bros. i Legendary za to, że zdecydowały się sfinansować tak nietypowy projekt. Budżet filmu wyniósł około 125 mln dolarów: W świecie strachu, w którym żyjemy, wszyscy chcą czegoś pewnego. Ten film taki nie jest. Zrobienie go i trafienie w odpowiedni ton było dużym ryzykiem. Ale Warner Bros. i Legendary były naprawdę odważne. Nigdy się nie zawahały. Uwierzono w ten film - w jego aktualność, absurd i człowieczeństwo.
"Digger
" opowiada o Diggerze Rockwellu, najpotężniejszym człowieku na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. W obsadzie obok Cruise'a
znaleźli się m.in. Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
, Sandra Hüller
i John Goodman
. Na ten moment wygląda, że produkcja podzieli krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes zebrano jak dotąd 123 recenzje filmu, a 52% z nich to opinie pozytywne.
Film trafi do polskich kin 9 października.
"Digger" - zwiastun